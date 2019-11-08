كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول مدينة سينمائية بالعالم قريباً في أبوظبي

أعلنت القناة الوجهة الجديدة لتناول الطعام والترفيه في أبوظبي، أنها ستضم أول مسرح سينما سيتي -سيتي ماكس في العالم.

وستشمل السينما أكبر شاشة مخصصة في أبوظبي، عندما تفتح Cinemacity Al Qana في نقطة ساخنة في عام 2020.

وسيحتوي مركز الترفيه الجديد على 15 شاشة، بما في ذلك أحدث شاشة بعرض 26 مترًا وستكون قادرة على استيعاب 386 شخصًا في عدد من الصالات.

ويتضمن ذلك قسمًا للجلوس مع كراسي جلدية كاملة، مع خدمة الخادم الشخصي التي توفر المرطبات مباشرة إلى مقعدك. وسوف تستوعب megaplex بالكامل أكثر من 2000 شخص في وقت واحد.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك ثلاث دور سينما VIP رفيعة المستوى مع صالات خاصة مخصصة للعروض الحصرية والعروض الأولية، وكل ذلك مع كراسي كاملة للطعام وخدمة تناول الطعام في المقعد.

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كما ستكشف Cinemacity Al Qana عن مفهوم جديد مع المسرح الرئاسي، وصالة فاخرة مع عرض ليزر متطورة، Dolby ATMOS، وخدمة الخادم الشخصي الخاصة بها. كما تم تصميم قائمة مخصصة من الأطعمة الذواقة، بحسب أريبيان بيزنس.

وقال فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لشركة البركة للاستثمار الدولي: “هناك ثقافة سينمائية قوية في الإمارات والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من حياة مجتمعنا منذ عقود. إنها طقوس نريد الحفاظ عليها ومواصلة تطويرها من خلال تقديم Cinemacity Al Qana، وهو عنصر أساسي في عروضنا الترفيهية والطعام الاجتماعي في Al Qana. ستكون تجربة رائعة قائمة بذاتها تسهم في الوصول إلى وجهة استثنائية ذات مستوى عالمي نعرضها في قلب أبوظبي في الربع الأخير من عام 2020”.

وأضاف مشعل: “تهدف Cinemacity أيضًا إلى دعم رؤية الإمارات 2020، من خلال الترويج بانتظام للأفلام التراثية والثقافية، حيث نسعى جاهدة لصياغة تعهد حكومة الإمارات بالحفاظ على مجتمع متماسك يفخر بالهوية الإماراتية”.