بدء المرحلة الثالثة من «تسوية المخالفات» في شرطة دبي

تحرير الأمير (دبي)

أعلنت شرطة دبي عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية بخصم تبلغ قيمته 75% على المخالفات كافة، حال التزام السائق منذ إطلاق المبادرة في السابع من فبراير الماضي، دون ارتكاب أي مخالفات جديدة.

ونفى مصدر مسؤول من شرطة دبي جميع الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خصم 50% من قيمة المخالفات في إمارة دبي الذي يستمر ليوم واحد، مناشداً الجمهور تحري الدقة واستسقاء المعلومات من القنوات الرسمية فقط.

وأضاف لـ«الاتحاد»: إن شرطة دبي أطلقت منذ مطلع فبراير مبادرة «تسوية المخالفات المرورية»، لصالح الملتزمين فقط بقواعد السير، والتي تم إطلاقها بالتزامن مع بداية «عام التسامح»، بهدف خفض الحوادث ومؤشر الوفيات، وتتيح المبادرة للسائقين الذين تم تسجيل مخالفات مرورية بحقهم بعدم دفع تلك المخالفات، شريطة الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم ارتكاب أية مخالفة مرورية طوال العام، بحسم قيمته 100% من نسبة المخالفات، في حال لم يرتكب السائق أي مخالفات مرورية خلال الـ12 شهراً المقبلة، و75% على مدى تسعة أشهر، و50% على مدى ستة أشهر، و25% على مدى ثلاثة أشهر، موضحاً أن أمس كان آخر يوم في مرحلة خصم الـ 50% لتدخل مبادرة تسوية المخالفات المرورية مرحلتها الثالثة، ما أدى إلى سوء فهم لدى البعض.

وقال: بموجب المرحلة الثالثة سيحصل السائقون الذين لم يرتكبوا أي مخالفة لمدة 9 أشهر على خصم تبلغ قيمته 75% على المخالفات كافة.