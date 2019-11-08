مشاركون ببرنامج «الضبطية» يزورون «جنايات أبوظبي»

أبوظبي(الاتحاد) نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية زيارة تدريبية للمشاركين في برنامج التكوين الأساسي للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي دائرتي الطاقة والتنمية الاقتصادية إلى محكمة الجنايات في أبوظبي، وذلك في إطار المنهج التدريبي الذي تعتمده الأكاديمية في إعداد وتأهيل الكادر البشري من المرشحين لنيل صفة الضبطية القضائية وفق منهج يحافظ على جودة الأداء وينطوي على أفضل المعايير والممارسات العالمية ذات الصلة.

وأوضحت الأكاديمية القضائية في أبوظبي أن الزيارة تأتي ضمن منهج التدريب العملي في برنامج التكوين الأساسي المعد لتأهيل موظفي دائرتي الطاقة والتنمية الاقتصادية لمنحهم صفة الضبطية القضائية، مشيرة إلى أنها تعتمد في برنامجها على نهج علمي معاصر يتلاءم مع النظام القضائي في أبوظبي ويلبي احتياجاته، وذلك من خلال المزاوجة بين التدريب العملي والزيارات الميدانية، مع تقديم المادة العلمية المتخصصة.

وكان المشاركون في البرنامج قد استمعوا خلال الزيارة إلى شرح حول الإجراءات الخاصة بمحاضر الضبط الخاصة بدائرتي الطاقة والتنمية الاقتصادية أمام المحكمة وصولا إلى مرحلة التنفيذ. وعلاقة مأموري الضبط القضائي بالمحاكم الجزائية ومركزه القانوني كمحرر لمحاضر الضبط القضائي في مرحلة الاستئناف.

كما تعرف المشاركون على ملاحظات المحاكم الجزائية حول محاضر الضبط القضائي التي ترد إلى النيابة والمحاكم وآليات التنسيق بين الجهات التي يتبعها مأمورو الضبط القضائي والنيابة والمحكمة.

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