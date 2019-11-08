استعدادات مكثفة لموسم الأمطار في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

رفعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة درجة استعداداتها لاستقبال الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وأنجزت الدائرة صيانة شبكات تصريف الأمطار وعبارات الأودية الجبلية القديمة كما انتهت من تشييد عدد من العبارات الجديدة في المناطق الجنوبية والشمالية لضمان استمرار حركة السير داخل هذه الأودية.

وقال أحمد حمد الشحي رئيس لجنة طوارئ الأمطار بالدائرة، إن اللجنة رفعت درجة استعدادها لاستقبال موسم الأمطار للتعامل مع جميع الظروف التي يمكن أن تواجه الفرق الميدانية الخاصة بالتعامل مع تجمعات المياه، لافتاً إلى أن الدائرة انتهت خلال الفترة الماضية من تطهير وتنظيف الأودية الجبلية والعبارات الخاصة بها إلى جانب إنشاء بعض العبارات الجديدة في عدد من مناطق الإمارة لضمان عدم عرقلة حركة السير عند قطع الأمطار لهذه الأودية.

وأضاف الشحي: أنجزنا صيانة شبكة تصريف الأمطار داخل المدينة، وكذلك الخاصة بمنطقة المنيعي حيث تساهم هذه الشبكات في سحب المياه بسرعة من المناطق المنخفضة على وجه الخصوص بالشوارع الرئيسية، كما انتهت اللجنة من وضع خطط توزيع المضخات والتناكر حسب الأماكن كميات الأمطار التي تشهدها الشوارع والمناطق، مشيراً إلى أن الدائرة لديها عدد من المضخات الثابتة في المناطق الحيوية، والتي يتم تشغيلها بمجرد تجمع المياه، إلى جانب مضخات متحركة يمكن استخدامها في أية منطقة عند الحاجة، مشيراً إلى أن اللجنة تنسق مع مختلف الدوائر والجهات لتقديم الخدمات المطلوبة لها، حيث تعمل الفرق التابعة للجنة الأمطار على مدار الساعة للتعامل.

وحذر الشحي من إقدام البعض على قطع الأودية الجبلية عند هطول الأمطار الغزيرة كون ذلك يعرض حياتهم للخطر لأن كثيراً من الأشخاص لا يستطيعون تقدير حجم وعمق المياه بهذه الأودية، والتي غالباً ما تتسارع فيها حركة المياه ما يؤدي إلى جرف السيارات على داخل هذه الأودية، محذراً من خطورة التصوير من داخل مجاري الأودية واصطحاب الأطفال والأسرة للمناطق التي تنحدر فيها الأودية الجبلية بشكل كبيرة. موضحاً أن لجنة طوارئ الأمطار تضم عدة فرق ميدانية جرى تقسيمها على جميع مناطق الإمارة ويجرى التنسيق بينها لتقديم الدعم اللازم لها عند الضرورة لتقوم بعملها على أكمل وجه.