ماراثون «معاً نمشي» على كورنيش أبوظبي الاثنين المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، فعالية رياضية توعوية بعنوان «معاً نمشي» عبارة عن ماراثون للمشي ضمن مبادرة «رياضة بلا حدود» على كورنيش أبوظبي الاثنين المقبل 11 نوفمبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، وذلك بمشاركة الشرطة الرياضية، وميد كلينك، والتميت اثيليتكس، وتورنيدو.

وتهدف الفعالية إلى تشجيع مرضى السكري على ممارسة رياضة المشي والتوعوية بأهمية المحافظة على نمط غذاء وأسلوب حياة صحي، وتعزيز أهمية المشي المستمر لمريض السكري للمحافظة على الأعصاب وحرق السعرات الحرارية وتنشيط البنكرياس، بالإضافة إلى المساهمة في الارتقاء بجودة المعيشة في المجتمع وإدارة وتطوير وتفعيل المرافق البلدية العامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وكذلك تحسين قائمة وجودة الخدمات المجتمعية.

ينطلق ماراثون المشي، المتوقع أن يشارك فيه 300 من زوار الشاطئ، عند الساعة 8 صباحاً، ويستمر حتى الساعة 11 قبل الظهر، حيث يبدأ من منطقة البلازا إلى شاطئ (ع البحر) ذهاباً وإياباً لمسافة 3 كيلومترات، كما سيتم توزيع ملابس رياضية ومياه شرب ومطبوعات توعوية على المشاركين في الماراثون من زوار الشاطئ، وتدعو البلدية الجمهور إلى المشاركة في الماراثون تعزيزا للقيم والممارسات الصحية، وترسيخ مبادئ الترابط المجتمعي والتفاعل مع الأحداث والمناسبات العالمية، وترحب البلدية بمشاركات جميع شرائح المجتمع.

على صعيد آخر، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة فعالية مكتباتنا «لغة الإشارة»، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في متنزه خليفة بأبوظبي، انطلاقاً من حرص بلدية مدينة أبوظبي على دمج فئة أصحاب الهمم في المجتمع.

هدفت الفعالية إلى إلقاء الضوء على أهمية دمج فئتي الصم والبكم من أصحاب الهمم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات والفعاليات التي تنفذها البلدية للمجتمع بكل شرائحه، وكذلك من أجل الحفاظ على لغة الإشارة.

وشهدت الفعالية حضور ما يقارب 150 طالباً، وتضمنت العديد من الفقرات التعليمية والترفيهية، من بينها ورشة عمل ثقافية تعريفية بلغة الإشارة، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية للطلاب، وفي نهاية الفعالية جرى توزيع هدايا تذكارية على الطلاب.