ألف مكالمة بمركز اتصال بلدية دبي

أمنه الكتبي (دبي)

استقبل مركز اتصال بلدية دبي أكثر من 600 ألف مكالمة منذ بداية العام الجاري, بينما بلغ عدد المحادثات المباشرة والمحادثة الذكية لمركز الاتصال 34 ألفا و580 محادثة، بحسب منال عبيد بن يعروف مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء في بلدية دبي.

وقالت بن يعروف لـ«لاتحاد» : إن فريق مركز اتصال بلدية دبي يضم 51 موظفاً، وحرصت الدائرة على تدريبهم وتأهيلهم على معايير إسعاد المتعاملين في الرد الهاتفي لضمان احترافية الرد وسرعة تقديم الخدمة، بالإضافة إلى جودة المعلومات والحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المتعاملين.

وأوضحت أن المكالمات تنوعت بين طلب خدمة واقتراحات وشكاوى، مشيرة إلى أن استفسارات الجمهور تمحورت حول مواعيد الحدائق والمرافق في الإمارة، بالإضافة إلى الاستفسار بشأن الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تعمل بلدية دبي على تخصيصها لمختلف فئات المتعاملين.

وأضافت فيما يتعلق بالخدمات، فقد جاءت أكثر الخدمات طلباً من المتصلين هي خدمتا إزالة المخلفات الحجمية والتي تقدمها بلدية دبي للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وذلك بغرض الحفاظ على مظهر المدينة ولضمان التخلص الآمن والاستغلال الأمثل لهذا النوع من المخلفات من مصدره، بالإضافة لخدمة رش الآفات الزراعية، حرصاً من الدائرة على الصحة العامة وسلامة المنتجات الزراعية، تعزيزاً لدور بلدية دبي في المسؤولية المجتمعية.

وأشارت إلى أن بلدية دبي حرصت على تنويع قنوات تقديم الخدمات للمتعاملين من خلال تطبيق دبي 24/‏‏‏‏‏‏‏7 والذي يمكن المتعاملين من الحصول على جميع خدمات مركز الاتصال.

وقالت إن البلدية وفرت عدداً من القنوات لتسلم الملاحظات والاقتراحات من المتعاملين، منها مركز الاتصال الموحد، الموقع الإلكتروني، مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المراكز التابعة للبلدية، خصوصاً لكبار السن، مشيراً إلى أن فريق مركز الاتصال يتميز بالاحترافية وسرعة تقديم الخدمة وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى جودة المعلومات والحفاظ على خصوصية المتعامل.

وحول آلية إنجاز المعاملة، أكدت أن فريق عمل مركز الاتصال يقوم بتلقي المعاملة أو الشكوى ومن ثم ينقلها للجهة المعنية، ليتم حلها في غضون 7 أيام عمل، مشيرة إلى الحرص على متابعة الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال الأخرى، سواء المتعلقة بالغذاء أو مواد التجميل وغيرها، عبر مبادرة الخبر اليقين، ويتم الرد عليها بالتنسيق مع الإدارة المختصة ونشر الرد عبر الوسائل ذاتها، كما تم تخصيص رقم «واتس آب» لاستقبال الشائعات من الجمهور، مضيفة أنه تم استقبال 15 شائعة من الجمهور مبينة أن جميع الشائعات التي تنشر بين أفراد المجتمع والتي يتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال الأخرى، سواء الشائعات الغذائية أو المواد التجميلية وغيرها يتم الرد عليها بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

بلدية دبي الأكثر امتثالاً للبيانات

دبي (وام)

تصدرت بلدية دبي ممثلة بإدارة تقنية المعلومات الجهات الأكثر امتثالاً للبيانات في إمارة دبي بعد أن حصلت على تقدير 98 في المائه بين الجهات المتسابقة في جائزة تحدي دبي تحت عنوان «البيانات أولا.. تحدي بيانات المدينة» عن شهر سبتمبر الماضي.

وتستمر هذه الجائزة على مدى 6 أشهر وتنظمها «دبي الذكية» بتقييم 35 جهة حكومية وشبه حكومية تكون ملزمة بتوفير كافة البيانات الخاصة بها وتعاملاتها وخدماتها على منصة نبض دبي «دبي بالس».

وتعتمد المسابقة التي ستختتم بنهاية شهر ديسمبر المقبل على تقييم مدى التزام الهيئات المشاركة بخمسة معايير هي الامتثال لقانون بيانات دبي رقم 26 لعام 2015 الخاص بنشر وتبادل البيانات بدبي والمساهمة في ورش العمل الخاصة بالبيانات التي تعقد في دبي بإشراف دبي الذكية وتلبية مطالب كافة الجهات داخل إمارة دبي الخاصة بالحصول على بيانات الهيئة والمساهمة في استكمال بيانات منصة نبض دبي وأخيرا رفع مستوى ثقافة البيانات داخل الهيئة نفسها وباقي الجهات الحكومية.