«مواقف أبوظبي» مجانية خلال إجازة المولد النبوي

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مركز النقل المتكامل عن مجانية المواقف خلال إجازة المولد النبوي الشريف، التي تصادف يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، وذلك حتى الساعة 7:59 من صباح يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر الجاري.

وفي ذات السياق، دعا المركز إلى ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة وعدم إعاقة حركة المركبات، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى 8:00 صباحاً، تجنباً للمخالفات.

أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام والعبارات في إمارة أبوظبي فستعمل حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير. للاطلاع على المواعيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80088888.

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