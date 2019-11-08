إغلاق جزئي لشارع طريف بالظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلن مركز النقل المتكامل عن الإغلاق الجزئي لشارع طريف مدينة زايد الرئيسي مساء أمس والذي يستمر لمدة أسبوع، حيث تقوم بلدية منطقة الظفرة بعمل الإصلاحات والصيانة اللازمة للطرق الداخلية كما تم وضع تخطيط لعملية الإغلاق الجزئي في مركز المدينة يضمن استمرار الحركة دون انقطاع مع ضمان تأمين عمليات الصيانة للطرق الداخلية في مدينة زايد.

ويتضمن الإغلاق استمرار الحركة بكامل طاقتها على الجانب الأيسر للطريق للقادم من أبوظبي إلى داخل المدينة مع إغلاق جزئي للجانب الأيمن عند إشارة بنك أبوظبي التجاري وإغلاق الشارع للقادم من مدرسة منار العلم عند الشارع العام وتحويل حركة السيارات إلى المخارج البديلة بجوار ديوان ممثل الحاكم، وكذلك إغلاق الإشارة للقادم من «سيتي مول» باتجاه مدرسة منار العلم مع استمرار الحركة للداخل والخارج إلى الشارع العام.

كما تم تعديل البرامج الزمنية للإشارات الضوئية الواقعة بمنطقة الأعمال لتتناسب مع الإغلاقات الجزئية وحركة المرور طبقا للتحويلة المرورية.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية في قطاعي البنية التحتية وصيانة الطرق الداخلية وفق خطة مستقبلية لتوفير بنية تحتية متميزة في مختلف القطاعات وكافة المدن، ومنها مشروع صيانة الطرق الداخلية على مستوى مدن المنطقة الست مدينة زايد، ليوا، المرفأ، غياثي، السلع، ودلما.

وتتضمن المشاريع الجاري تنفيذها حاليا أعمال الصيانة الشاملة والترميمات، وإعادة تأهيل وتحسين الطريق الرئيسة بهدف رفع كفاءة وأداء مكونات البنية التحتية، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.

مما تجدر الإشارة إليه أن مدن منطقة الظفرة ترتبط بشبكة طرق حديثة تم تنفيذها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية، أسهمت في سرعة حركة النقل وتنمية وتطوير المنطقة، وقللت الوقت والجهد من خلال اختصار المسافات الطويلة، كما أنها أسهمت في دعم التنمية المستدامة والحركة التجارية والسياحية وجذب الاستثمارات للمنطقة.

وتسعى بلدية منطقة الظفرة لتقديم خدمات مميزة وبجودة عالية انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي، خاصة وأن منطقة الظفرة تعتبر البوابة الرئيسية للنقل البري مع الدول الشقيقة.