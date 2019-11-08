منصة إلكترونية للمشاريع الرأسمالية في أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

وقعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات مع دائرة النقل ودائرة المالية وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي اتفاقية تهدف إلى تطوير وتبادل البيانات الخاصة بنظام المشاريع الرأسمالية الإلكتروني بما يسهم في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة الساعية إلى دعم هذا النوع من الاستثمارات وتشجيعه في إمارة أبوظبي.

وقع الاتفاقية كل من مبارك عبيد الظاهري، وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وخليفة محمد المزروعي، وكيل دائرة النقل ومحمد خليفة النعيمي، مدير عام دائرة المالية بالإنابة، والمهندس سويدان راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، والمهندس عمر حسين الهاشمي، المدير العام لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير منصة إلكترونية للمشاريع الرأسمالية تُسهل عملية تخطيط المشاريع الرأسمالية للجهات والشركات الحكومية ومتابعتها في الإمارة بالإضافة إلى تطوير عمليات تخطيط الاستثمار الرأسمالي وتوحيدها في الجهات والشركات الحكومية والتي تتضمن - على سبيل المثال لا الحصر - تخطيط المشاريع الرأسمالية ووضع خطط الإنفاق السنوية ومتابعة مراحل التنفيذ.

وأكد وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ليؤكد أهمية العمل بهذا النظام الذي يهدف إلى جمع كافة مخططات المشاريع الرأسمالية الرئيسية ضمن إطار عمل موحد يضمن تحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية من خلال توفير نظرة شمولية على المخططات الاستثمارية وتسهيل عمليات الاطلاع على حالة المشاريع التابعة للقطاعات الحكومية والخاصة ومتابعة تنفيذها.

وقال وكيل دائرة النقل «إن التكامل في توفير وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمشاريع الرأسمالية على مستوى الإمارة ومتابعتها عبر منصة إلكترونية موحدة، يجسد روح التعاون بين المؤسسات الحكومية في تنفيذ الأجندة التنموية وأهداف الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي بقيادة الحكومة الرشيدة. كما يعكس الاهتمام المشترك بدعم خطة التطوير الشاملة التي تشهدها الإمارة وتحقيق استدامتها».

وأوضح أن النظام الإلكتروني الجديد سيزيد من إنتاجية المؤسسات المشاركة فيه ويعزز البيئة الاستثمارية المحلية ويرفع القدرة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مساندة» أهمية الاتفاقية في تعزيز الجهود المشتركة وتحقيق التكامل المنشود بين الهيئات الحكومية المختلفة لضمان تحقيق التنمية والنمو المستدام، وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به «مساندة» في تطوير وبناء المشاريع المستدامة في جميع أنحاء العاصمة أبوظبي.

وأشار الظاهري إلى أنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بتوفير جميع المعلومات الفنية والمالية الخاصة بالمشاريع الرأسمالية القائمة والجديدة والتنسيق مع الجهات المعنية للربط بين النظام الإلكتروني الخاص بشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» والنظام الإلكتروني للمشاريع الرأسمالية (CIP ) إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنيّة للرد على الاستفسارات الواردة بخصوص المشاريع الرأسمالية الخاصة التي تنفذها «مساندة».

وأكد مدير عام شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، أن اتفاقية التعاون الموقعة تعكس قيمة الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة وتوحيد الجهود المبذولة من الجهات الحكومية كافة لتطوير البيانات الخاصة بالمشاريع الرأسمالية وتبادلها من خلال النظام الإلكتروني للمشاريع الرأسمالية ونتائجه الإيجابية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتنسيق جهود الحكومة في طرح المشاريع الرأسمالية وتوفير البيئة المتكاملة لسير الأداء الحكومي وفق معايير عالمية ذات دقة وشفافية عالية لدعم سير خطط الاستثمار.