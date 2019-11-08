دبي (وام) شارك المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» المقام في دبي بجناح يلقي الضوء على أنشطة جمعية أمهات أصحاب الهمم «همة».

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إن مشاركة المجلس في المعرض تأتي بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بهدف التعبير عن الاهتمام بهذه الفئة التي هي جزء لا يتجزأ من المجتمع. وذكرت أن جناح المجلس في المعرض يضم أنشطة لجمعية «همة» التي أنشئت بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة - قبل عدة أشهر- لرعاية أصحاب الهمم والعناية بهم.

واطلعت «همة» من خلال فعاليات «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» على منتجات نخبة من أبرز موفري الخدمات والحلول الدامجة والممكنة لأصحاب الهمم ضمن عدد من جلسات العمل التي ترتكز حول الأنظمة والحلول التقنية الداعمة لأصحاب الهمم بشكل عام وخدمات أصحاب الهمم في القطاع السياحي.

وتسعى هذه المنصة المعرفية إلى التركيز بشكل أوسع على الحلول والتقنيات التي يعرضها المشاركون وإتاحة المجال لتبادل الآراء والأفكار المستندة إلى التجارب والخبرات المتنوعة لهم.

وكان المعرض قد أقام فعالية بعنوان «مدن صديقة لأصحاب الهمم» استعرضت عددا من التجارب في تسخير الخدمات السياحية بشكل متكامل حتى يحظى أصحاب الهمم بتجارب سياحية ناجحة وميسرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأعلى للأمومة»: اهتمام لافت بأصحاب الهمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.