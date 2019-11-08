الامارات | مجلس الشؤون الاستراتيجية يناقش سلامة الغذاء في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشؤون الاستراتيجية يناقش سلامة الغذاء في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سلامة الغذاء في الإمارة، التي استعرضتها بلدية دبي خلال الاجتماع الذي عقد، أمس، بمقر المجلس في أبراج الإمارات، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.

وأعدت بلدية دبي دراسة «سلامة الغذاء» في الإمارة، بهدف وضع تقييم شامل وتقديم التوصيات اللازمة، لتعزيز نظام سلامة الغذاء في الإمارة، حيث تستهدف الدراسة التعرف إلى نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات، من أجل تأسيس نظام متكامل بناءً على أفضل الأساليب العلمية والممارسات العالمية والخبرات المحلية.

وتكمن أهمية الدراسة انطلاقاً من تأثير الغذاء المباشر في صحة المجتمع، وضمان تطبيق نظام رقابي متكامل لسلامة الغذاء، يضع في اعتباره خصوصية إمارة دبي مركزاً عالمياً للتجارة.

وتمحورت الدراسة حول الأغذية المستوردة والمتداولة، ومياه الشرب والمواد الملامسة للغذاء، وتقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء، والأغذية الحلال، والتغذية التطبيقية، والقدرات المخبرية، والتوعية بالسلامة الغذائية والتغذية، حيث تم تقييم كل محور وفق مجموعة من المعايير، مثل السياسات والتشريعات، ومؤشرات الأداء، والموارد البشرية، والأنظمة التقنية، والإجراءات، وأفضل الممارسات، والريادة والاستشراف، والازدواجية، والاستراتيجيات وتقييم المخاطر، والشركاء الاستراتيجيين.

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ويأتي الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي، من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة، الرامية إلى تحقيق التميز في القطاعات كافة، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.

- وضع تقييم شامل وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز نظام سلامة الغذاء في دبي.

- تأسيس نظام متكامل بناءً على أفضل الأساليب العلمية والممارسات العالمية والخبرات المحلية.

- بلدية دبي أعدت دراسة لتأثير الغذاء في صحة المجتمع، بهدف تطبيق نظام رقابي متكامل لسلامته.