3 جامعات إماراتية في قائمة أفضل الجامعات بالعالم

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Photo Taken In Nakhon Ratchasima, Thailand

حلت 3 جامعات إماراتية في قائمة أفضل وأعرق الجامعات في العالم.

وضمت القائمة التي وضعتها مؤسسة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت»، المؤسسة العالمية لتصنيفات المؤسسات التعليمية جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعة الأمريكية بالشارقة، وشمل التصنيف أفضل الجامعات العالمية.

وحصلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البحثية التي تركز على النهوض بالتعليم من خلال التدريس والبحث واكتشاف وتطبيق المعرفة، على المركز الأول على جامعات الدولة في تصنيفات العام 2020، بتخصص الهندسة.

وقد جاءت جامعة خليفة في المركز 114 عالمياً، وذلك حسب تصنيفات مؤسسة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» لأفضل الجامعات العالمية للعام 2020 في مجال «الهندسة»، وفي المركز 123 في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

وضم تصنيف مؤسسة «يو إس نيوز» في نسخته الجديدة في التقييم الشامل للجامعات البحثية العالمية 1500 جامعة من 81 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث ركزت التصنيفات على البحوث الأكاديمية والسمعة البحثية. وقد حققت جامعة خليفة المركز الأول متقدمة على الجامعات الأخرى في الدولة وبشكل خاص في فئات «سمعة البحوث الإقليمية» .

Advertisements

والذي يعكس حصيلة آخر خمس سنوات لاستطلاع السمعة الأكاديمية لأفضل الجامعات الإقليمية في مجال البحوث، كما احتلت المركز 22 عن فئة «التعاون الدولي»، والذي يشير إلى نسبة مجموعة الأوراق البحثية الصادرة عن الجامعة، والتي كُتبت بالتعاون مع باحثين دوليين، والذي بدوره يمثل مقياساً آخر لجودة هذه الأوراق.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «تؤكد تصنيفات مؤسسة يو إس نيوز لأفضل الجامعات العالمية للعام 2020 مرة أخرى على المكانة الريادية التي تحظى بها جامعة خليفة كمؤسسة للتعليم العالي.

والتي تتمتع ببحوث علمية عالمية المستوى ذات جودة، وتعكس هذه التصنيفات الخبرات العلمية التي يتميز بها أعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة والتعاونات البحثية مع أفضل المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، والتي تعزز مفهوم الاستكشاف العلمي في المجالات الاستراتيجية، نأمل بأن تكون هذه التصنيفات مصدر إلهام لنا في مجال توسيع النطاق البحثي، كون أن جامعة خليفة ومنذ تأسيسها ارتأت أن تكون مؤسسة أكاديمية بحثية».

ووفقاً للبيانات الصادرة عن «شبكة العلوم»، يتم استخدام مقاييس معينة لتقييم أفضل الجامعات العالمية تعتمد على الأداء البحثي الأكاديمي والسمعة في مجال البحوث على المستويين الإقليمي والعالمي، لذلك، تتبع مؤسسة «يو إس نيوز» في تصنيفاتها معايير إحصائية دقيقة تشمل المنشورات والاقتباسات والتعاونات الدولية، حيث يعتمد التصنيف في كل مجال على منهجية خاصة به تركز على الأداء الأكاديمي والسمعة البحثية في المجال نفسه.

The post 3 جامعات إماراتية في قائمة أفضل الجامعات بالعالم appeared first on hnauae.