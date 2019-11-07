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محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إندونيسيا

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، بحثا خلاله علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب وإمكانات تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا.

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كما تناول سموه وفخامة رئيس إندونيسيا -خلال الاتصال الهاتفي- عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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