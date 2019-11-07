رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس جمهورية القمر المتحدة

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة تتعلق بالعلاقات الثنائية وتعزيزها. تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال استقباله اليوم، معالي محمد الأمين صيف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية القمر. واستعرض الدكتور قرقاش مع معالي محمد الأمين صيف، تنمية العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة، وسبل توطيد علاقات التعاون الثنائي إلى جانب بحث القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. Advertisements اقرأ أيضاً... خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش حرص قيادة الإمارات على تعزيز مستوى العلاقات الثنائية مع جمهورية القمر المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات. كما تسلم معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ثلاث رسائل من الرئيس غزالي موجهة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

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