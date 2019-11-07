5 ورش عمل وملتقى لسوق دبي المالي بالدورة الخامسة من "الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر"

تشهد فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تنعقد يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ملتقى لسوق دبي المالي حول فرص الاكتتاب في أسواق المال، وخمس ورش عمل.

وتقدم الورشة الأولى “حلقات شبابية" إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب، تحت عنوان “مستقبل الشباب في عصر المشارع الرقمية"، والثانية تقدمها شركة "ويفتك" حول مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر والثالثة لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة بعنوان "الاستثمار في المشاريع العقارية بالشارقة" أما الورشة الرابعة فتقدمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" بعنوان "دور الحكومة في دعم رواد الأعمال "، بينما تأتي الورشة الخامسة تحت عنوان "المرأة في مجال الأعمال".

وينظم المنتدى، مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، تحت شعار "التوجهات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر" في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نحو 1500 شخصية يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية، ومشاركة 54 متحدثاً في 12 جلسة يتضمنها المنتدى.

وتقدم "حلقات شبابية" في اليوم الأول للمنتدى ورشة عمل بعنوان "مستقبل الشباب في عصر المشاريع الرقمية" يشارك فيها كل من سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، و سعادة حسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا ، ومو جودت، الرئيس السابق للأعمال في شركة غوغل إكس لحلول التكنولوجيا، الذى سيوقع كتابه "حل من أجل السعادة" (Solve for Happy) في جناح خاص بمكتب (استثمر في الشارقة) في المنتدى، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس).

وتشهد فعاليات اليوم الأول ورشة لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة بعنوان "الاستثمار في المشاريع العقارية في الشارقة"، يتحدث فيها كل من عبيد عبد الرحمن المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وعبد الله إبراهيم الزرعوني، مدير إدارة التصرفات العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إضافة إلى ورشة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" بعنوان " دور الحكومة في دعم رواد الأعمال".

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ويستعرض المشاركون في ملتقى سوق دبي المالي الذي ينظم في اليوم الثاني للمنتدى، فرص الاكتتاب في أسواق المال من خلال تقديم خارطة طريق نحو التنفيذ الناجح للاكتتاب، متضمنة إرشادات عملية حول المراحل الرئيسة للاكتتاب العام الأولي، بدءاً من تقييم الشركة والتحقق من جاهزيتها، وتحديد المستثمرين المستهدفين والنشرة التمهيدية للشركة، وصولاً إلى طلب الاكتتاب العام الأولي ووضع خطة الاستثمار بالأسهم.

ويتحدث في الجلسة كل من سعيد منصور العور، رئيس مشارك لمنطقة الشرق الأوسط ومدير مكتب الإمارات بشركة "روتشيلد وشركاه"، ومحمد فهمي، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة هيرميس، وأحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم، الشريك الإداري، شركة معتوق بسيوني وإبراهيم للاستشارات القانونية.

وتضم فعاليات اليوم الثاني، ورشة عمل لشركة "ويفتك" المتخصصة بدراسات وخدمات بحوث التنمية الاقتصادية، بعنوان"مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر"، حيث تستعرض الورشة، التي يقدمها الدكتور هنري لويندال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وافتك، أحدث الأرقام المعلومات حول اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية والإقليمية، كما ستتناول الورشة كيفية تكييف منظمات التنمية الاقتصادية استراتيجياتها وتقنياتها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والورشة الأخيرة تحت عنوان "المرأة في مجال الأعمال".

يشار إلى أن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي انطلقت دورته الأولى في العام 2015، ينظم في إمارة الشارقة سنوياً، ويعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة والعالم، كما يعرّف برؤية الشارقة للاستثمار وتوقعاتها لاقتصاد المستقبل، ويدعم مساعيها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وترويج الفرص التي توفرها عبر مختلف القطاعات الحيوية على نطاق عالمي.