مجموعة "سيرا" أول موزع رسمي لتذاكر "إكسبو 2020 دبي" في المملكة العربية السعودية

أعلنت "سيرا"، شركة خدمات السفر الرائدة في المنطقة، عن اختيارها كأول موزع رسمي في المملكة العربية السعودية لتذاكر "إكسبو 2020 دبي"، الحدث العالمي الكبير الذي سينطلق في أكتوبر 2020 وسيستمر على مدار ستة أشهر. وفي ضوء التوقعات بمشاركة 192 دولة واستقطاب أكثر من 25 مليون زائر، يتوقع للحدث أن يكون أكبر وأفضل دورات إكسبو العالمية على الإطلاق.

وستقوم مجموعة "سيرا" بتسويق وبيع تذاكر وباقات سفر "إكسبو 2020 دبي" عبر منصاتها المختلفة بما في ذلك "إيلاء"، وحدة إدارة سفر الأعمال التابعة للمجموعة؛ إضافة إلى بيع التذاكر للمستهلكين عبر "المسافر"، العلامة التجارية البارزة لوحدة السفر المختصة بالعملاء والتابعة للمجموعة.

قال عبدالله بن ناصر الداود، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيرا": "تأتي شراكتنا مع "إكسبو 2020 دبي" كأول موزع رسمي في المملكة لتذاكر الحدث العالمي تأكيدًا لحضورنا المتميز في القطاع. فمن خلال محفظتنا الواسعة والمتنوعة من علامات السفر، أثبتنا قدرتنا على توفير قيمة استثنائية للحدث العالمي، وتحديدًا عبر الترحيب بالزوار من المملكة العربية السعودية. ويتمحور تركيزنا على الترويج لهذا الحدث في أوساط الجمهور السعودي الكبير، الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقات الراسخة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسنسلط أيضًا الضوء على الجناح السعودي المشارك في "إكسبو 2020 دبي"، والذي يحتفي بالإرث الثقافي الغني والتطورات والتحولات التي تمر بها المملكة العربية السعودية تحت مظلة ’رؤية السعودية 2030‘".

وسينطلق "إكسبو 2020 دبي" تحت شعار "تواصل العقول، وصنع المستقبل"، حيث يجمع أفضل الابتكارات وأكثرها إلهامًا من جميع أنحاء العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد من أبرز الوجهات المفضلة للزوار السعوديين. وكانت المملكة قد كشفت مؤخرًا عن تصميم جناحها المشارك في "إكسبو 2020 دبي" ليكون بمثابة "نافذة على المستقبل" ترمز إلى إرث المملكة الغني واقتصادها العصري الحيوي. ويمكن لزوار "إكسبو 2020 دبي" استكشاف العديد من الأنشطة التفاعلية والترفيهية والمشاركة في الحوارات الملهمة والمنتديات التثقيفية.

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من جهته، قال سانجيف كوسلا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "إكسبو 2020 دبي": "في غضون أقل من عام، ستشهد دبي انطلاقة ’إكسبو 2020‘، والذي سيكون أكبر دورات الحدث العالمي حتى تاريخه وسيجمع تحت سقفه 192 دولة وأحدث الابتكارات وأروع أفكار العالم الحديث الملهمة على مدار 173 يومًا. وباحتضانه لأكثر من 60 عرضًا يوميًا ونحو 200 مطعم، سيوفر الحدث تجربة استثنائية بكل معنى الكلمة. ويسعدنا أن نتعاون مع مجموعة ’سيرا‘ لبيع تذاكر هذه التجربة الفريدة. ونتطلع قدمًا لاستقبال عشرات آلاف الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية".



تعتبر المملكة العربية السعودية ثاني أكبر سوق سياحية بالنسبة لدبي، حيث استقبلت الإمارة أكثر من 924 ألف زائر سعودي بين شهري يناير ويوليو هذا العام، ومن المتوقع أن يستقبل "إكسبو 2020 دبي" عددًا كبيرًا من الزوار القادمين من المملكة.

تمضي "سيرا" قدمًا في رحلة نمو طموحة تدعمها منصة تقنية قوية. وباعتبارها أكبر شركة محلية متخصصة بقطاع السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتولي "سيرا" إدارة منصات سفر متطورة للمستهلكين عبر الإنترنت وتطبيقات الجوّال بالإضافة إلى وكالات السفر في أنحاء المملكة. وتعد "سيرا" أيضًا أكبر مزود لخدمات السفر للشركات والهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية.