إل جي تطلق فلتر هواء قوي وقابل للحمل لتعزيز الصحة وراحة البال

نظراً لازدياد الطلب على الهواء النظيف، أعلنت "إل جي إلكترونيكس" عن إطلاقها لأول جهاز لتنقية الهواء بالفلترة في العالم مصمم للاستخدام أثناء التنقل. ويمتاز جهاز LG PuriCareTM Mini بمستشعر PM1.0 المبتكر، ويساعد الجهاز صغير الحجم واللاسلكي على توفير هواء نظيف في السيارة أو حضانة الأطفال أو حتى في المكتب بأمان.

مع نظام تنقية الهواء الذي يضم 4 خطوات من "إل جي"، يستطيع LG PuriCare Mini اكتشاف وإزالة 99 في المئة من الجسيمات التي يقلّ حجمها عن 0.3 ميكرومتر1. وتشتمل الخطوة الأولى على مستشعر PM1.0 الذي يكتشف جودة الهواء بسرعة وبدقة قبل أن يسحب المحرك العاكس المزدوج الهواء بسرعة 5000 دورة في الدقيقة في الخطوة الثانية. وفي الخطوة الثالثة، يزيل فلتر الجسيمات المسببة للحساسية الجزيئات الموجودة في الهواء، بينما تقوم المروحة الثنائية القوية في الخطوة الأخيرة بتوزيع الهواء النظيف لمساحة بعيدة وواسعة. ولا تقتصر ميزات LG PuriCare Mini على الكفاءة العالية فحسب بل يمتاز أيضاً بسرعته، حيث ينظف 50% من الهواء داخل السيارة خلال 10 دقائق2.

يستطيع المستخدم اصطحاب LG PuriCare Mini إلى أي مكان بفضل صغر حجمه ووزنه الخفيف، مما يجعله مثالياً للاستخدام أثناء التنقل على عكس النماذج التي تحتاج إلى الوصل بمنفذ الكهرباء. حجمه ووزنه مماثل لزجاجة مياه 500 مللي لتر، وينقي الهواء لمدة تصل إلى 8 ساعات بسرعة منخفضة أو لمدة ساعتين بأقصى سرعة باستخدام طاقة البطارية وحدها. كما يتيح التشغيل الهادئ - 30 ديسيبل فقط - استخدام LG PuriCare Mini في سيارة مغلقة دون إيقاظ طفل نائم بسلام.

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يستخدم PuriCare Mini فلتراً متيناً يدوم حتى 2000 ساعة أو ستة أشهر إذا تم استخدامه 12 ساعة في اليوم. ويتيح تطبيق LG ThinQ المجاني، الذي يعمل على أجهزة Android وiOS، مراقبة حالة الفلتر والتحقق من حالة البطارية والتحكم في LG PuriCare Mini عبر البلوتوث باستخدام هاتف ذكي أو جهاز لوحي.

وقال سونج داي هيون، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "نقدم اليوم تقنية مفيدة تذهب مع عملائنا لكل مكان، إنه LG PuriCare Mini. ولا يوجد شيء أكثر أهمية من صحة الأسرة، لذلك تلتزم إل جي بتكريس خبرتها الهندسية لتقديم الحلول المبتكرة".

سيكون LG PuriCare Mini متوفراً في الأسواق الرئيسية آسيا وأمريكا الشمالية خلال الأسابيع المقبلة من عام 2019.