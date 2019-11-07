تم تتويج الفائزين في "مسابقة سكاي لايف للتصوير"، التي تنظمها الخطوط الجوية التركية، أثناء حفل توزيع الجوائز المقام يوم الخميس الماضي في إسطنبول.

وتم تنظيم "مسابقة سكاي لايف للتصوير" دولياً للعام الثالث تحت عنوان "اكتشف"، وحضر حفل توزيع الجوائز، المقام في مركز زورلو لفنون الأداء، وزير التعليم التركي ضياء سلجوق، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ورئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية السيد محمد إلكر أيجي.

وقدم الوزيران سلجوق وجاويش أوغلو مع السيد أيجي الجوائز للمشاركين الثلاث الأفضل أثناء حفل توزيع الجوائز، وفاز بجائزة الخطوط الجوية التركية الكبرى في أكسي، فيما حصل مصطفى كورتباش على جائزة الخطوط الجوية التركية الثانية، وثي ها مونغ على جائزة الخطوط الجوية التركية الثالثة.

كما تم أثناء الحفل تقديم جائزة الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي (FIAP)، الذي يشمل أكثر من مليون مصور حول العالم إضافة إلى حوالي 100 شريك وطني، من قبل رئيس الاتحاد ريكاردو بوسي، وحصل باباك مشرافشار على ميدالية الاتحاد الذهبية، أما الميدالية الفضية فذهبت إلى مانابيندرا باتاشارجي، وتم تقديمها لممثل الاتحاد في تركيا السيد يوسف بيتون نيابة عنه، فيما فاز صبري ألتين بالميدالية البرونزية، والتي تم تقديمها إلى علي فؤاد ألتين نيابة عنه.

أما جائزة الاتحاد العالمي للتصوير الضوئي (GPU)، الذي يعتبر من أكثر المجتمعات المؤثرة عالمياً في مجال التصوير الضوئي، فتم تسليم ميداليتيها الذهبية والبرونزية من قبل الممثل التركي إنجين آلتان دوزياتان، أحد ضيوف الحفل، وذلك لكل من ماريا كريستينا غارزون الفائزة بالميدالية الذهبية، وعضو مجلس إدارة اتحاد فنون التصوير الضوئي في تركيا (TFSF) وأمينه العام السيدة دويغو نزيره بالنيابة عن الفائزة بالميدالية البرونزية سوجان ساركار. أما الفائز بالميدالية الفضية ماسيمو تومي فاستلم جائزته من المصور الفني وحامل ميدالية الشرف في الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي (FIAP) عزت كيريبار.

كما سلمت السيدة نزيره ميداليتي اتحاد فنون التصوير الضوئي في تركيا (TFSF) الذهبية والفضية لكل من سليمان أوزومجو وإبراهيم آيسوندو على التوالي، فيما سلمت عضو مجلس إدارة الاتحاد وممثلته في إسطنبول تولاي إيميك الميدالية البرونزية إلى عيسى أغاي.

وحصلت ماريا كريستينا غارزون على "جائزة الأكثر عرضاً" وسلمها لها الفنان عزت كيريبار.

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كما تم تكريم كل من مات ميسنهايمر، وأوفي د. بوب، وآبيجيت بانارجي، وإي لونغ تان، وأبيشيك بوروهيت، ومحفوظ الحسن بويان، وفينود كولكارنا، والذين لم يستطيعوا حضور الحفل.

فيما سلّم المصور الفني الشهير عزت كيريبار جائزة الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي الشرفية إلى علي ريزا إيزغي، وجائزة الاتحاد الدولي للتصوير الضوئي الشرفية إلى فالتر برنارديشي.

وقبل اختتام الحفل بصور تذكارية، قال محمد إلكر أيجي، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية: "نحن فخورون بتمثيل بلدنا في 316 مدينة حول العالم كأكثر علامة تجارية تركية معروفة عالمياً. وفي ظل هذا الأمر، لا نحد أنفسنا بنشاط واحد ونكتفي بتشغيل رحلات الطيران، إنما نستمتع أيضاً ببناء جسور عديدة بين الثقافات والمجتمعات المختلفة بوصفنا الناقل الوطني التركي، وذلك بالربط بين البلدان والحضارات من خلال الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، مع استقاء الإلهام من تراثنا الشامل كصلة وصل والممتد لمئات السنين. ومع تنظيمها للسنة الثالثة، تعتبر ‘مسابقة سكاي لايف للتصوير‘ واحدة من أنشطتنا التي تخدم هذه الغاية. رغم أن عمر هذه الجائزة ثلاث سنوات فقط، إلا أنها تجلب روحاً جديدة لهذا المجال. وأود أن أشكر جميع الحضور باسم علامتنا التجارية العالم على اهتمامهم وأهنئ الفائزين بالجوائز".

يذكر أن مسابقة التصوير هذه، التي تنظمها الخطوط الجوية التركية للمرة الثالثة، بدأت في 15 يناير 2019 وانتهت فترة الترشح في 26 أغسطس، وأثناء هذه الفترة أضيفت 11,455 صورة من 115 بلداً إلى قاعدة بيانات اتحاد فنون التصوير الضوئي في تركيا (TFSF)، وتم جمع الصور في نظام واحد راجعتها من خلاله لجنة تحكيم دولية، لتجتمع بعدها في إسطنبول يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر.

وتتألف لجنة التحكيم من ريكاردو بوسي وأمامويل ماتزاكيس، رؤساء كل من الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي (FIAP) والاتحاد العالمي للتصوير الضوئي (GPU)، أكبر وأهم اتحادين للتصوير الضوئي الفني، والمصورين الفنيين عزت كيريبار، وأرسان أكجاي وآخرون. وقامت لجنة التحكم بتحديد الفائزين بالجوائز والحاصلين على التكريم والصور المشاركة في المعرض بعد يومين من المشاورات.

الخطوط الجوية التركية

المكتب الإعلامي