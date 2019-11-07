كينغستون تكنولوجي تحصد جائزة ’أفضل مورد مُبتكر لحلول حماية بيانات المؤسسات‘

أعلنت ’كينغستون تكنولوجي أوروبا‘ المحدودة، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية ، عن فوزها بجائزة ’أفضل مورد مُبتكر لحلول حماية بيانات المؤسسات‘ خلال حفل توزيع جوائز "غلوبال إنتربرايز كونكت‘2019‘ السنوي .

وترشّحت ’كينغستون‘ لنيل الجائزة إلى جانب العديد من الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن أكثر من 50 فئة تُغطي مجالات مُختلفة من التقدم والإنجازات والابتكار؛ حيث تم اختيار الفائزين من قِبل لجنة تحكيم تضم خبراء متمرسين في مجال عملهم وتخصصهم. ويخضع كل طلب ترشيح لتقييم صارمٍ استناداً إلى ثلاثة معايير رئيسية تشمل: ابتكارات كل شركة في مجال المنتجات والحلول؛ والقدرة الاستراتيجية على تقديم مزايا تنافسية طويلة الأمد وعوائد مميزة على الاستثمار؛ ومرونة الحلول وقدرتها التكيفية والمزايا المُتاحة للمستهلكين والشركات.

تعليقاً على ذلك، قال أنطوان حرب، مدير تطوير الأعمال ورئيس فريق عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ’كينغستون تكنولوجي‘: "تلعب جهود الابتكار وإمكانية تطبيقها بطريقةٍ مستدامة وعلى نطاق واسع دوراً محورياً في تحقيق النجاح والازدهار المستقبلي. وتُكرم جوائز "غلوبال إنتربرايز كونكت2019‘ الشركات التي تسعى دوماً لتقديم منتجاتٍ نوعية ومتقدمة تُساعد في تطوير المزيد من الكفاءات والإمكانات الجديدة. ويلتزم فريق الابتكار لدى ’كينغستون‘ بالبحث عن فرصٍ جديدة لتعزيز القدرات واستكشاف إمكانيات تكنولوجية جديدة من شأنها الارتقاء بمقومات مشهد الحلول الأمنية في دولة الإمارات، وخاصة من حيث الكفاءة والإنتاجية ورضا العملاء".

وتمثل جوائز ’غلوبال إنتربرايز كونكت‘ السنوية إحدى أهم الفعاليات المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتكريم أبرز الإنجازات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي. وتُمثل هذه الجوائز مؤشراً موثوقاً لتقييم الأداء المتميز لشركات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة؛ حيث تحظى باهتمامٍ بالغٍ من كبرى شركات القطاع التي تتنافس بقوة للفوز بمختلف فئات هذه الجوائز.