الامارات | السبت عطلة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي

شكرا لقرائتكم خبر عن السبت عطلة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مجلس الوزراء التاسع من نوفمبر الجاري (السبت المقبل) عطلة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص، وفق القرار الذي اعتمده المجلس أخيراً بتوحيد العطلات الرسمية بين القطاعين، للعامين 2019 و2020.

وتشير قائمة الإجازات التي نشرها المجلس على موقعه الإلكتروني، إلى أن العطلات الرسمية المتبقية في العام الجاري (شهري نوفمبر وديسمبر)، تتضمن إجازة المولد النبوي الشريف في السبت المقبل (التاسع من نوفمبر الجاري)، وعطلة يوم الشهيد في الأول من ديسمبر المقبل، وعطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل.