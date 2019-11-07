شكرا لقرائتكم خبر عن السبت عطلة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مجلس الوزراء التاسع من نوفمبر الجاري (السبت المقبل) عطلة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص، وفق القرار الذي اعتمده المجلس أخيراً بتوحيد العطلات الرسمية بين القطاعين، للعامين 2019 و2020.
وتشير قائمة الإجازات التي نشرها المجلس على موقعه الإلكتروني، إلى أن العطلات الرسمية المتبقية في العام الجاري (شهري نوفمبر وديسمبر)، تتضمن إجازة المولد النبوي الشريف في السبت المقبل (التاسع من نوفمبر الجاري)، وعطلة يوم الشهيد في الأول من ديسمبر المقبل، وعطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | السبت عطلة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.