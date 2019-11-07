الامارات | آسيوي متهم بالقتل يكتشف جريمته في اليوم التالي

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي متهم بالقتل يكتشف جريمته في اليوم التالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل آسيوي اعتدى على شخص حتى الموت دون أن يدرك أنه قتله، إذ تركه ونام بالقرب منه، وعلم في صباح اليوم التالي أن المجني عليه توفي فبادر إلى الهروب وقبض عليه لاحقاً من قبل شرطة دبي، ووجهت إليه النيابة العامة اقتراف جناية الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى الموت.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إن بلاغاً ورد إلى غرفة القيادة والسيطرة عن العثور على جثة شخص في ساحة رملية خلف جراند سيتي مول بمنطقة القوز الصناعية، وبالانتقال والاستفسار من حارس أمن أفاد بأنه شاهد الجثة حين قدم إلى عمله في الصباح، بالقرب من إحدى السيارات.

وأضاف الشاهد أنه تم تشكيل فريق عمل وجمع الاستدلالات وتحديد هوية المشتبه به، ثم ضبطه، لافتاً إلى أنه اعترف بالاعتداء بالضرب على المجني عليه بيديه وقدميه، في أنحاء متفرقة من جسده مرات عدة، ولم يستخدم أي أداة في قتله كما أن أحد لم يشاهد الجريمة نظراً لأنها حدثت في ساعة متأخرة من الليلة ولا توجد كاميرات مراقبة في المكان، إذ أنه عبارة عن ساحة رملية مفتوحة تقف بها السيارات.

وأشار إلى أن المتهم لم يكن في وعيه - حسب إفادته- واعتدى على زميله بسبب خلاف حول أولوية النوم في هذا المكان إذ حذر المجني عليه سابقاً من النوم مكانه، وحين توجه إليه كان الأخير نائماً، فدفعه برجله حتى يستيقظ ثم طلب منه مغادرة المكان، وتوجه إلى دورة المياه وعاد فوجده نائماً في المكان ذاته ولم يتحرك، فاعتدى عليه بيديه ورجليه في أنحاء متفرقة من جسده ثم توجه إلى سيارة بيك اب ونام فيها وحين استيقظ في اليوم التالي شاهد تجمهر عدد من الأشخاص على المجني عليه فتوجه إليهم وعرف أن الأخير فارق الحياة فبادر إلى الفرار، مؤكداً أنه لم يقصد قتله ولكن إيذائه فقط.