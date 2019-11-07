الامارات | حاكم الشارقة: 10 آلاف أسرة أضعها على كتفي

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة: 10 آلاف أسرة أضعها على كتفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ‏صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لبرنامج ‎الخط المباشر: «نحن تأثرنا بما أصاب أهالي ‎كلباء بموجات المد البحري، فالبحر يحاكي نفسه بنفسه، ويريد الوصول إلى الردم السابق».

وتابع سموه:‏ «سيبدأ العمل على ردم المنطقة الممتدة من ‎خور كلباء إلى ميناء ‎كلباء بمسافة 300 متر، وهذا سيكسر الموج في العمق».

وأضاف سموه: «يوجد السمك في المنطقة الشرقية على بعد 120 متراً، والسمك لا يأتي إلا في حال وجود مرعى»، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل الآن على إنجاز مشروعٍ في ‎كلباء، يتمثل في بحيرة على مدخل كلباء الغربي في منطقة الحفية.

ولفت سموه: «نعمل على توفير احتياطات من المياه لكل مدينة في الإمارة»، مبيناً ‏سموه بأن «لديه الآن 10 آلاف أسرة، ويضعهم على كتفه، وديونهم أصبحت صفراً، والإيجارات أيضاً تمت تغطيتها، ولكن من أين يأتون بلقمة العيش؟».

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وأكد سموه ‏أنه هو من وفّر الوظائف في الدوائر بنفسه، وليست الدوائر، والتوظيف عند سموه، والدوائر لا علاقة لها بذلك.

وقال سموه:‏ «نقوم بمعالجة الأوضاع، ولا نقبل أن يكون أحد بهذا المستوى، وما نقوم به الآن هو إسعافات أولية فقط، والعلاج نعمل عليه»، مبيناً سموه ‏ أنه يعمل الآن على إنشاء شركات كبيرة، والمواطن شريك فيها بالأسهم دون أن يدفع، والحكومة تعطيه إياها.. والحكومة لها نسبة إدارة الشركات».

وأوضح سموه ‏أن «من ضمن المشروعات التي نعمل عليها، مزارع البيوت البلاستيكية، والأسواق، التي ستكون محمية من المنتجات التي تحتوي على المبيدات والمواد المسرطنة عبر جهاز أعمل على إنشائه، ومهمته الكشف عن هذه المنتجات قبل دخولها إلى الأسواق».

وأكد سموه أن «‏‎المجلس الاستشاري تقع عليه المسؤولية، ومن عنده رأي فليقله، والجميع يريد أن يعمل وينفع.. والموازنة نأمل أن تكون جيدة تكفي حاجة المجتمع إن شاء الله».