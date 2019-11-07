في الشهر العالمي للنباتيين.. باونتي بيتس يطرح قائمة طعام نباتية

تزامنًا مع الشهر العالمي للنباتيين، يوسّع مطعم باونتي بيتس خياراته من الأطباق النباتية مع قائمة أطباق جديدة محضرة من مكونات 100% نباتية ومتوفرة طوال شهر نوفمبر.

يشكل المطعم الواقع في فندق لو ميريديان دبي الميناء السياحي وجهة مفضلة بين أوساط سكان المدينة والزوار على حد سواء منذ افتتاحه في ديسمبر العام الماضي.

ويشارك المطعم، الذي يعد واحدًا من أكثر مطاعم دبي التي تشتهر بديكوراتها الفريدة، هذا الشهر في حملة الطعام الصحي مقدمًا مجموعة من الأطباق المغذية وسط أجواء مفعمة بالطاقة والإيجابية.

يحتفل العالم بالشهر العالمي للنباتيين سنويًا في نوفمبر ليجمع الأشخاص النباتيين على أسلوب حياة خاص وصحي ولتشجيع المزيد من الناس لاعتماد هذا النظام الغذائي.

Advertisements

وتضم القائمة التي ابتكرها الشيف (تشانديكا راتناياكا)، أطباقًا محضرة من مكونات نباتية 100% وستكون متوفرة يوميًا من الساعة 12 ظهرًا.

وتتنوع الخيارات ما بين طبق " فليبينغ كريزي" المكوّن من الكوسة، وفطر شيتاكي، والفلفل الحلو وبانيك اللوز مقدم مع صلصة المانجو والقرنبيط وبيوريه الكرفس إلى طبق "ميلون بوك"، وهو عبارة عن بطيخ متبّل يقدم مع الأرز وفول الصويا، والأعشاب البحرية، والأفوكادو، وغير ذلك من الخيارات المفعمة بالنكهات.

ولمحبي الحلويات النباتيين يمكنهم الاختيار من بين تشكيلة من 4 أطباق من القائمة الحصرية، وإضافة إلى "سكريم باولز" يمكن للضيوف التمتع بكيك الخوخ واللوز، والماغنم المكون من وموس جوز الهند والكاجو، والشوكولاتة البيضاء النباتية وزبدة اللوز واللوز المحمّص، أو "سنيكر باي" المكون من الشوفان والفول السوداني، وكريم الكاجو، والكراميل المملح وغريناش جوز الهند.

يتميز باونتي بيتس بديكوره الأنيق الذي يطغى عليه اللون الوردي ويضم تراسًا رائعًا وسط حديقة تتوزع فيها طاولات تحيط بها الأشجار المورقة ليشكل المكان المثالي لتناول عشاء من أطباق نباتية شهية ومغذية مع العائلة أو الأصدقاء.