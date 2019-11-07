

تظل الموسيقى لغة واحدة للتواصل بين البشر ورغم تعدد لهجات ابناء الوطن العربى اتفق الجميع على اعتبار تراث الموسيقي احد علامات الحضارة المتفردة فى عناصرها ومقوماتها وجاء مهرجان متحف المنيل كوسيلة للثقافة الموسيقيه العالميه و المصرية للتلاقى والتواصل بين شعوب العالم واعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان ، ففى الليله الرابعه من دورته ال الثانيه المقامه بقصر الأمير محمد احتضنت القاعه الذهبيه روائع الأعمال الإيطالية التي قدمها الفريق الإيطالي ضم باقه من الأعمال الموسيقيه الكلاسيكيه .

وفي الفاصل الثاني التقي الجمهور بعازف البيانو المصري الصاعد العالمي سيف الدين محيي وبأسلوبه المميز وبراعته الفائقة عزف عدد من المقطوعات الكلاسيكيه من اوبرا كارمن وليهار ومن اعمال والده المايسترو الكبير شريف محيي الدين قدم سيف ثلاث اعمال لقصائد الشاعر الكبير امل دنقل مستحضرا روحه من خلال صوت السبرانو العالميه بنت مصر فرح ديباني التي شاركته بالغناء وهي( النهر-المطر- ضدمن ) اخر ما كتب دنقل قبل وفاته و استطاع سيف الدين وفرح صنع ديتو ابهر الحضور من السفراء والدبلوماسيين والدكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي صوت فرح الذي اهلها للعالميه واصابع سيف الذهبيه جعل ليله المهرجان الرابعه لها طابع خاص فهي مصريه بمزيج ايطالي فلقد كادت الألحان أن تنطق كلمات قصائد دنقل ،فلقد سجل المهرجان باليله الرابعه اعلي مؤشرات ارتفاع الوعى الفنى ونجح فى مقاومة محاولات تشويه وجدان المجتمع

تجدر الإشارة بأن المهرجان يقام برعاية الاتحاد الأوروبي ووزارتي الاثار والثقافة وتنظمه جمعيه اصدقاء متحف قصر المنيل برئاسه الامير عباس حلمي بهدف دعم التراث الموسيقي ومقتنيات المتحف .

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كانت هذه تفاصيل خبر فرح الديباني تشدو بروائع امل دنقل بمهرجان متحف المنيل . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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