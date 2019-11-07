طلاب مصر يرفعون اسمها في مسابقة "يوسي ماس العالمية" بالإمارات..



عاد، الطلاب الذين مثلوا مصر في مسابقة "يوسي ماس العالمية" التي أقيمت في دبي بالإمارات، الى أرض الوطن، بعد رفعهم علم مصر عالياً خلال المسابقة بتحقيق مراكز أولية وسط مشاركة 30 دولة من جميع أنحاء العالم.

ورافق طلاب"يوسي ماس" خلال رحلتهم العلمية في بطولة kenken الدولية، الدكتور مجدي عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة يوسي ماس مصر، فى المسابقة التي وصلت مدتها الى 30 دقيقة يتم حل خلالها 6 ألغاز واعتمدت أحجام وصعوبة الألغاز بالبطولة على الفئة العمرية التي ينتمون إليها.

ووعدت أميرة عبد العزيز، المدير الإقليمي للقاهرة والإسكندرية، بتقديم المزيد من العباقرة القادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المسابقات العالمية القادمة، وخاصة مسابقة يوسي ماس العالمية المقامة فى كامبوديا ديسمبر المقبل والتى اعتاد طلاب مصر تحقيق المراكز الأولى .

بطولة KENKEN الدولية، هى إحدى مسابقات"يوسي ماس العالمية"، وهى عبارة عن تحدى فى ألغاز الرياضيات يابانية الأصل ومقرها الدولى فى نيويورك و معتمدة من قبل المجلس الوطنى لمعلمى الرياضيات بالولايات المتحدة الامريكية، ومعترف بها دولياً كأقوى أداة لبناء مهارات التفكير و المثابرة و القدرة على ابتكار الحلول لدى الاطفال الذين يتراوح اعمارهم من (7-17 سنة).

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