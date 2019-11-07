فارس خلف المزروعي يزور "مزاد ليوا للتمور" في "مجلس البطين" ويتجول مع الملاّك والمشاركين

شهدت فعاليات "مزاد ليوا للتمور" في يومها الثاني والتي أقيمت في "مجلس البطين" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إقبالاً كبيراً من قبل المزارعين والمشترين الذين استطاعوا أن يرسموا للحدث مكانة مهمة على خارطة المزادات في الدولة، ودخول المزيد من الأسواق المحلية، وتحقيق نجاحات تُسهم في رفع اسم الإمارات عالياً.

وزار معالي اللواء ركن طيّار فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، "مزاد ليوا للتمور" واطلع على سير الفعاليات، وتحدث إلى المزارعين والمشاركين حول أهمية المزاد، وما يقدمه لهم من فرص للتعاون وعقد الصفقات التجارية وتبادل الخبرات، يرافقه كل من السيد عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، والسيد عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وعدد من الشخصيات الكريمة.

وأعرب معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي عن سعادته بهذه الدورة المميزة لمزاد ليوا للتمور، متقدماً بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لتقديمهم مختلف أشكال الدعم للمهرجانات والفعاليات التراثية التي تُعنى بالموروث الشعبي والتراث الإماراتي الأصيل.

وثمن المزروعي جهود فريق العمل، ومشاركات أصحاب المزارع، والمشاركين في المزاد، قال: "أثق بقدرة فريق العمل على تحقيق أهدافنا للدورة الثانية من "مزاد ليوا للتمور"، حيث نسعى من خلاله إلى المساهمة في إبراز نماذج الموروث المحلي الإماراتي في أبهى صورة، والاستمرار في بذل الجهود وتسخير الطاقات لتطوير زراعة النخيل وتوسيع رقعتها، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج وتحسين نوعية وجودة التمور المُنتجة، عبر السعي لابتكار وتطبيق أفضل البحوث العلمية في الزراعة والعناية بالأشجار".

من جهته، أشار السيد عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، إلى المكانة المرموقة التي وصلت إليها الإمارات في إنتاج وتصدير التمور، قال: "أصبحت إماراتنا الحبيبة اليوم من أهم خمس دول في العالم في إنتاج وتصدير التمور، ودخلت موسوعة غينيس كأغنى دولة في زراعة النخيل، وبذلك يكون حلم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قد تحقق، بفضل توجيهات ورعاية قيادتنا الرشيدة لكل حدث أو مناسبة، من شأنها المحافظة على الموروث الشعبي والقيم والعادات والتقاليد الأصيلة".

وفي سياق متصل، تحدث السيد عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، حول جهود لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، التي تسعى من خلال هذا المزاد إلى دعم المنتجات المحلية، والترويج للقطاعات التي توفر قيمة مضافة لاقتصاد إمارة أبوظبي الحيوي بشكل خاص والإمارات عموماً، وذلك من خلال تحويل زراعة التمور والصناعات المرتبطة بها، إلى منتج اقتصادي واستراتيجي مهم للدولة. قال: "يسعى المزاد إلى زيادة العائد المادي للمزارعين، وتشجيعهم على الاهتمام بجودة إنتاج التمور وتوعيتهم حول طرق الزراعة الحديثة والعناية بأشجار النخيل، بما يسهم في دفع عجلة نمو قطاع التمور المحلي ككل. كما يشكل المزاد منصة مهمة لإيجاد فرص استثمارية جديدة، تمنحنا ميزة تنافسية عالمية.

وكان أصحاب المزارع قد أشادوا بفعاليات المزاد، وما فتحه أمامهم من أسواق جديدة. قال السيد ثامر سيف المرر، من ملاك المزارع: "أشارك للمرة الثالثة على التوالي في "مزاد ليوا للتمور"، والذي استطاع من خلاله المنظمون، استقطاب جميع فئات الشعب الإمارتي، وتمكنا بالتالي من التعرف إلى المزيد من الملاّك والتجار على المستويين الاقتصادي والتسويقي، ونشر الوعي بين الجمهور الكريم حول أهمية زراعة النخيل، وأنواع التمور التي تشتهر بها الإمارات، وذلك من أجل المحافظة على الموروث الشعبي ونقله إلى الأجيال القادمة".

فيما توجه السيد فارس عيسى المزروعي، من ملاّك المزارع، بالشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الذي يعتبر تتويجاً للمهرجانات الخاصة بالتمور والأحداث التي تحيي اللجنة من خلالها كل ما يتعلق بتراث الإمارات الأصيل.

ومن الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من فعاليات "مزاد ليوا للتمور" تستمر حتى يوم الإثنين 11 نوفمبر الجاري. هذا وستحتفل مدينة العين اليوم الخميس، بإقامة فعاليات المزاد وأنشطته على أرضها للمرة الأولى في "مجلس زاخر".

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133 ألف درهم مبيعات التمور

و"الشيشي" و"سلطانة" في صدارة المزاد في يومه الثاني

يستمر "مزاد ليوا للتمور" في يومه الثاني في استقطاب المزيد من أصحاب المزارع والمشترين الراغبين في شراء كميات من التمور التي تنوعت أصنافها ما بين "فرض العين" و"الخاطري" و"الصقعي" و"المجدول" و"الزاملي" و"نبتة مزروعي"، وغيرها من التمور التي تشتهر بزراعتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي اليوم الثاني من المزاد، سجل "مجلس البطين" في الجولات الأولى والثانية والثالثة اللاتي شارك فيها 120 شخصاً، كمية مبيعات بقيمة 133 ألف درهم، من خلال مزايدات قُدّرت بـ 7 طن (7000 كيلو جرام). وقد تراوحت أسعار التمور المعروضة ما بين 100 و200 درهم، فيما تصدرت تمور "الشيشي" و"الدباس" قائمة أعلى الأسعار خلال الجولة الأولى من المزاد، حيث بيعت كرتونة تمر "الشيشي" بـ440 درهماً، وأخرى من النوع ذاته بـ 380 درهماً (سعة الكرتونة في المزاد تقدّر بأكثر من 3 كيلوجرامات)، وكرتونة "الدباس" بـ350 درهماً. وفي الجولة الثانية، كان المركز الأول في قائمة أعلى الأسعار من نصيب تمر "السلطانة" بـ400 درهمٍ سعر الكرتونة الواحدة، أما المركز الثاني فكان لكل من "الصقعي" و"الخلاص" بـ360 درهماً للكرتونة الواحدة. وفي الجولة الثالثة، فاز بالمركز الأول تمر "الشيشي" بـ330 درهماً، والثاني "نبتة مزروعي" بـ260 درهماً، والثالث "الشيشي" بـ240 درهماً.

وكان المزاد قد بدأ على 10 عبوات من التمور بسعر 30 درهماً للكرتونة الواحدة، وظلت المنافسة مستمرة بين الجمهور والمتسابقين الراغبين في اقتناء التمور المعروضة بالمزاد، ومن أنواعها: "دباس" و"شيشي" و"فرض ليوا" و"فرض العين" و"خاطري" و"صقعي" و"مجدول" و"زاملي" و"نبتة مزروعي" و"بو معان" و"خنيزي" و"سلطانة" و"نبتة السيف" و"خدي" و"لولو" و"رزيز" و"ونانة" و"شبيبي" و"فرض العين" و"نغال".