كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| الفيلم الكرتوني “One Piece: Stampede” قريباً في الإمارات

سيتم عرض فيلم “One Piece: Stampede” في دور السينما الإماراتية والسعودية في 14 نوفمبر – ولكن أولاً، سيظهر الفيلم في Dolby ،Reel Cinemas في دبي مول في 11 نوفمبر.

وسيحضر العرض ممثلون من استوديو الإنتاج الياباني Toei Animation، بما في ذلك رئيس Toei Animation Europe روجي كوشي.

بدأت “One Piece” كسلسلة أنيمي يابانية وأفسحت المجال أمام امتياز إعلامي ناجح بشكل كبير، وتحولت إلى سلسلة أفلام شعبية.

“One: Piece Stampede” هو فيلم المغامرات الخيالية للرسوم المتحركة لعام 2019 من إخراج تاكاشي أوتسوكا وهو الفيلم الرابع عشر في سلسلة أفلام “One Piece”، ويصادف الذكرى العشرين لإطلاقها.

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وتم إصدار الفيلم في اليابان في أغسطس وسيصدر هذا الشهر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب غلف نيوز.