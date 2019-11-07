الامارات | حمدان بن محمد عن محمد بن زايد: يوم أقارن يمينه بالسحاب يحرج السحب كثر أفضالها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تغريدة على "تويتر"، اليوم، تحمل قصيدة جديدة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ننشر أبياتها: حي من كفّـه تْحل الصـعاب

عاشت الناس تحـت ظـلالها يوم أقـارن يمـينه بالسـحاب

يحرج السحب كثر أفضالها لو زرعت الـمكارم فـ التـراب

ما نبـت غـيـر يــده لـحـالـها Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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