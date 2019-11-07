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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 7 نوفمبر 2019

بالصور| نيسان باترول 2020 في الإمارات

ظهرت نيسان باترول لأول مرة أمام وسائل الإعلام في العالم على مدرج فندق فخم في أبو ظبي في سبتمبر.

وترتبط سيارة نيسان باترول بدولة الإمارات منذ ظهورها لأول مرة هنا في عام 1951، حيث تم اختبارها على كل من رمال البلاد وفي البيئات الحضرية الأكثر ازدحامًا. وبالتالي، كانت الإمارات موقعاً مميزاً للكشف العالمي عن نموذج نيسان باترول 2020.

وتقول نيسان إن هذه السيارة تأتي مع أقوى المحركات في فئتها، فهي مزودة بمحركي V6 سعة أربعة لتر و V8 سعة 5.6 لتر.

وتحتوي السيارة الراقية أيضًا على شيء يسمى التحكم في الحركة الهيدروليكية، والذي يضمن ركوبًا أكثر راحة. وتمكن مهندسو نيسان من الحد من الضوضاء والاهتزاز في المقصورة.

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وفي الداخل، تحتوي باترول الجديدة على مقاعد جلدية مبطنة، ووحدة تحكم مركزية جديدة تعرض شاشات مزدوجة. ويمكن العثور على جميع ميزات السلامة في سيارات الدفع الرباعي الحديثة والفاخرة في هذه السيارة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.