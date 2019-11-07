كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تجربة جديدة لقيادة العربات الكهربائية في دبي مول

عندما يتعلق الأمر بالترفيه، يملك دبي مول خيارات متنوعة من Reel Cinemas، إلى KidZania، إلى Dubai Ice Rink Dubai Aquarium وغيرها الكثير، وبات بالإمكان الحصول على تجربة أكثر إثارة مع افتتاح Ekart Zabeel في توسعة دبي مول Zabeel.

وستشهد التجربة سباقات باستخدام أحدث جيل من العربات الكهربائية، لمعرفة من يمكنه تسجيل أسرع وقت. ويتم توفير الخوذات واللباس المناسب، لضمان أقصى درجات الأمان للركاب

تبدأ الأسعار من 95 درهماً لدورة واحدة أو 175 درهماً لدورتين، مع توفر جلسات جماعية لبناء الفريق وحفلات الشركات. وللمشاركة في التجربة، لا تحتاج إلى خبرة سابقة في القيادة، ولكن يجب ألا يقل عمرك عن 14 عامًا، ويبلغ وطولك عن 140 سم ووزنك عن 120 كيلوغرام، بحسب موقع واتس أون.

ستجد التجربة الجديدة بالقرب من قاعة الطعام في توسعة زعبيل التي تبلغ مساحتها 140 ألف قدم مربع، عبر الطريق من المركز التجاري الرئيسي. ويحتوي Dubai Mall Zabeel على مدخل خاص به و 3000 مكان إضافي لوقوف السيارات.

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: ekartzabeel.ae

