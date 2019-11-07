مغردون: بوسلطان الأب والقائد

شروق عوض (دبي)

«ستظل قلوبنا وأرواحنا تعيد وتجدد ثقتنا وولاءنا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خليفة تاجنا، كلنا خليفة، بوسلطان الأب والقايد، خليفة هو نظر العيون، تعجز الكلمات أن تلخص هذا الرمز، يكفي أن نقول: «كلنا خليفة لتصل رسالتنا لكل العالم، وتختصر ما نحن فيه من خير وأمن وأمان وازدهار تحت قيادته حفظه الله».. بهذه الكلمات، عبر المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن احتفائهم بإعادة انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقاً لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

والمتابع لما تداوله المغردون عبر «تويتر» أمس، يجد أن قلوبهم كانت تنبض بالحب والولاء والانتماء والطاعة، كلها كانت لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، الذي قدم ولا يزال يقدم الكثير لأبناء دولة الإمارات.

وأكد المغردون أن إعادة انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله رئيساً لدولة الإمارات لولاية رابعة، تبعث في نفوس المواطنين والمقيمين مشاعر الفخر والرضا والاطمئنان، وفي ظل قيادته الحكيمة تواصل الإمارات مسيرتها التنموية الباهرة وتمضي قدماً نحو مزيد من الإنجازات.

كما اعتبر المغردون يوم أمس، بأنه ليس كباقي الأيام في التقويم الإماراتي، كونه يوماً يشبه إلى حد بعيد العرس الإماراتي بكل تفاصيله وملامحه، حيث تمكن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بإنجازاته العظيمة التي قدمها لدولة الإمارات بأن يحفر اسم دولة الإمارات على جدران التاريخ، وأن يجعل الدولة في مصاف دول العالم المتقدمة، لافتين إلى أن إعادة انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، يمدهم جميعاً بالفخر والعزة.

وانهالت دعوات المغردين بموفور الصحة والعافية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما بث المغردون عبر صفحاتهم الشخصية نبأ إعادة انتخاب سموه مدعمة بصور أرشيفية لسموه في مختلف مناسبات الدولة.

وغرد محمد الظهوري بـ «تمر السنون وتتوالى الأعوام وتبقى يا سيدي قائدنا ووالدنا نعيش تحت ظل قيادتك فلك منا يا سيدي الولاء والطاعة»، وتابع في تغريدة أخرى بـ «خليفة تاجنا كلنا، خليفة الطيب والإيمان، خليفة الأب والقايد، خليفة هو نظر العيون».

أما المغرد عارف عمر، فقد قال: «تعجز الكلمات عن تلخيص هذا الرمز، يكفي أن نقول كلنا خليفة لتصل رسالتنا لكل العالم، تختصر ما نحن فيه من خير وأمن وأمان وازدهار تحت قيادته حفظه الله».

بدورها، قالت المغردة شما: «الولاء والطاعة لك يا سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأطال الله في عمرك وأدام عليك موفور الصحة والعافية»، في حين، قال المغرد سالم: «دمت لنا ذخراً وفخراً وقائداً وأباً وعزاً للوطن».

من جانبه، غرد مصعب الطنيجي بـ «لك الولاء والطاعة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظك الله ورعاك وأدام عليك موفور الصحة والعافية».

أما راشد الفلاحي، فقد غرد بـ «لك يا سيدي نجدد الولاء والطاعة»، بدوره، غرد ناصر الحمادي بـ «الولاء والسمع والطاعة لك سيدي ووالدي وقائدي خليفة بن زايد». كذلك الأمر بالنسبة إلى المغرد عمار الحريمل، فقد قال: «اللهم احفظ ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأحرسه بعينك التي لا تنام واجعله ذخراً للأنام واجعله مباركاً أينما كان».

بدورها، غردت بنت زايد بـ «هو أبي وقائدي وولي أمري، الله يحفظك ويطول بعمرك يا رب خليفة بن زايد»، من جانبه، غرد عبدالله الكتبي بـ «لك الولاء والسمع والطاعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان». بدوره، قال المغرد خليفة البلوشي‎: «اللهم احفظ ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد»،

أما المغردة نجلاء الخوري، فقد غردت بـ«نهنئ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على تجديد الثقة وإعادة انتخابه، كم نحن فخورون بك ونحن على العهد باقون، أخ وأب ووالد وزعيم وقائد وولد زايد، باختصار هذا رئيسنا دمت لنا ذخراً وفخراً وقائداً وأباً وعزاً للوطن».

من جانبها، غردت ميثاء سيف الهاملي بـ «خليفة بن زايد، القلب الكبير والوطن الأكبر».

بدوره، غرد سالم الريامي بـ «يا خليفتنا خلف خير السلايف، لا عليك خلاف ولا مثلك خليفة».

كما غرد بوحميد بـ «خليفة رئيسنا وتاج راسنا، مهما تمر الأيام والشهور والسنوات يبقى هو قلب ونبض دولة الإمارات». أما المغرد حميد علي، فقد قال: «يا سيدي يا نور الأوطان، يا من زمام الأمر في يديك، الله يديمك يا بو سلطان، ويعز بك دارك ويحميك».