«المدن الصحية» في الشارقة تناقش تعزيز التنمية المستدامة

الشارقة (الاتحاد) أكد الدكتور عبد العزيز المهيري، مدير عام هيئة الشارقة الصحية رئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة أهمية تكاتف الجهود ومواصلة العمل للإيفاء بمتطلبات توسعة نطاق برنامج المدن الصحية، مشيداً بالإنجازات والمبادرات المختلفة المنبثقة عن مختلف الجهات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة التي تساهم في تحقيق أهداف البرنامج، وتوفير بيئة صحية مستدامة في الإمارة، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة أمس الأول في مقر الهيئة، بحضور أعضائها، وتمت خلاله مناقشة آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الشارقة مدنية صحية، وسبل تعزيز التنمية المستدامة عن طريق دعم المبادرات المجتمعية والتوعوية، ومشاركة الجهات الحكومية في هذه البرامج ودعمها لها.

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