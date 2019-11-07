بلدية الشارقة تواصل إزالة «العزب» المخالفة

الشارقة (الاتحاد) قام ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، يرافقه خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، وعدد من موظفي البلدية بجولة ميدانية للاطلاع على سير أعمال استكمال إزالة العزب العشوائية والمخالفة، في إطار حرص البلدية على رصد مشوّهات المظهر العام والقضاء عليها، واستكمال أعمال إزالة العزب ضمن حملة منظمة تقوم بها البلدية.

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