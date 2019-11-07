بلدية أم القيوين توعي بمخاطر التلوث البيئي

أم القيوين (الاتحاد) نظمت دائرة بلدية أم القيوين، متمثلة بإدارة الصحة العامة والبيئة، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر محاضرة تثقيفية حول البيئة وسلامتها من خطر التلوث، ضمن خطة البلدية لنشر الوعي ورفع مستوى المسؤولية البيئية لدى أفراد المجتمع في الإمارة كافة. وتمثلت محاور المحاضرة حول كيفية تعظيم الفائدة من النفايات، وذلك خلال مراحل الفرز وتصنيفها والاستفادة من مكوناتها من الورق والزجاج والمعادن والبلاستيك، التقليل منها وإعادة استخدامها وتدويرها بطريقة سليمة وصحية. وتضمنت المحاضرة التي عقدت في إدارة الصحة العامة والبيئة، عرضاً تقديمياً عن أهمية تدوير النفايات، وإقامة معرض بيئي لإعادة تدوير النفايات، اشتمل على صور وتطبيقات عن إعادة التدوير، وما تشكله هذه النفايات من مخاطر.

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