4 أسواق لبيع منتجات المزارعين في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 4 أسواق للمزارعين، لبيع منتجات مزارعهم مباشرة للجمهور طوال الموسم الزراعي، حيث سيتم افتتاح 3 أسواق في منطقة الشهامة و«دير فيلد» مول وليوا بمنطقة الظفرة اليوم، في حين يتم افتتاح السوق في «مكاني» مول بالشامخة بداية ديسمبر المقبل، على أن تنتظم الأسواق الأربعة خلال عطلة نهاية الأسبوع من الآن وحتى 30 أبريل 2020، من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 8:00 مساءً أيام الخميس والجمعة والسبت.

وتوفر أسواق المزارعين هذا العام منصة تسويقية متميزة لـ 67 مزارعاً في إمارة أبوظبي لتسويق منتجات مزارعهم مباشرة للجمهور، حيث تتيح سوق الشهامة نافذة تسويقية لـ 30 مزارعاً، بينما توفر سوق المزارعين في «ديرفيلد» مول منصات تسويقية لـ 20 مزارعاً بالإضافة إلى 10 مزارعين في سوق «مكاني» مول و7 مزارعين في سوق ليوا بمنطقة الظفرة.

وقال علي يوسف السعد، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: نظراً للإقبال الكبير على المشاركة في هذه الأسواق وبناء على طلب المزارعين تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تطوير الأسواق من عام لآخر.

وأوضح أن الهيئة نظمت العام الماضي ثلاثة أسواق في منطقة الشهامة وديرفيلد مول وليوا بمنطقة الظفرة، وحققت هذه الأسواق مبيعات جيدة قاربت نحو 1.2 مليون درهم، ما وفر للمزارعين دخلاً نقدياً من خلال بيع منتجات مزارعهم مباشرة للجمهور.