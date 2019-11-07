أمطار على الدولة من السبت إلى الثلاثاء

أبوظبي (وام)

أعلن المركز الوطني للأرصاد انتهاء خطر تأثيرات الحالة المدارية «مها» على الدولة، موضحاً -في بيان له- أن العاصفة المدارية «مها» موقعها في شمال شرق بحر العرب عند خط عرض 19.7 شمالاً وخط طول 66.5 شرقاً، وتصل سرعة الرياح حول مركزها 90 - 110 كم/‏‏س.

وتوقع أن تتحرك العاصفة باتجاه شمال شرق وتضعف تدريجياً لتصل إلى منخفض مداري فجر اليوم.

كما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر المنطقة خلال الفترة من السبت إلى الثلاثاء المقبلين بامتداد منخفض جوي سطحي يعمل على تدفق كتلة هوائية دافئة قادمة من الجنوب يصاحبها امتداد منخفض جوي علوي من الشمال والشمال الشرقي يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية الممطرة من حين إلى آخر على مناطق متفرقة تكون مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً مع هبات رياح نشطة.

وتوقع المركز أن يشهد طقس يوم «السبت» زيادة في كميات السحب مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تبدأ صباحاً على الجزر وتتقدم تدريجياً نحو السواحل والمناطق الشمالية بعد الظهر.

وتتعمق في يومي «الأحد» و«الاثنين» الحالة الجوية، ليزداد معها تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتتخللها سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة مصحوبة بالرعد والبرق أحياناً تعمل على جريان بعض الأودية شرقاً وشمالاً.. فيما تقل السحب تدريجياً يوم «الثلاثاء»، مع بقاء فرصة سقوط الأمطار على السواحل الغربية وشرق الدولة خلال فترة النهار.

وتكون الرياح خلال هذه الفترة معتدلة السرعة، تنشط مع السحب الركامية تؤدي إلى اضطراب موج البحر ومثيرة للغبار والأتربة على اليابسة مع تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.. ونصح بالابتعاد عن أماكن تجمع مياه الأمطار وجريان بعض الأودية، وعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه من حين إلى آخر في الخليج العربي وبحر عمان.