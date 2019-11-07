بلدية الظفرة تنجز 103 آلاف معاملة في 3 أشهر

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) أنجزت مراكز الخدمات الحكومية المتكاملة «تم» ببلدية منطقة الظفرة 103 آلاف و410 معاملات خلال الربع الثالث من العام 2019، بهدف تقديم خدمات متميزة وإنجازها في زمن قياسي لإسعاد المتعاملين.

وتضمنت معاملات البلدية والشركاء الاستراتيجيين على مستوى مراكز الخدمات الحكومية السبعة، بواقع 10 آلاف و752 معاملة بمركز مدينة زايد، 40 ألفاً و190 معاملة بمركز مدينة المرفأ، و18 ألفاً و990 معاملة بمركز مدينة غياثي، و3 آلاف و286 معاملة بمركز مدينة دلما، و8 آلاف و897 معاملة بمركز مدينة ليوا، و16 ألفاً و468 معاملة بمركز مدينة السلع، و4 آلاف و827 معاملة بمركز مدينة الرويس.

وشهدت مراكز الخدمات الحكومية، خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات والخدمات الإضافية لتوفير مزيد من التسهيلات للمراجعين، حيث شهد فرع المرفأ تركيب جهاز الخدمات الذكية التابع لشرطة أبوظبي (إدارة المرور والدوريات)، بالإضافة إلى مبادرة ضيف المركز.

وفي إطار الاحتفالات باليوم الوطني بدأت بلدية منطقة الظفرة تركيب أعمال الزينة على مستوى مدن المنطقة، استعداداً للاحتفال باليوم الوطني الثامن والأربعين. وتشمل تشكيلات هندسية ولوحات وطنية، ومجسمات D3 مستمدة من وحي المناسبة الغالية على نفوسنا وروح الاتحاد وعام التسامح، بالإضافة إلى الرقم 48 الذي يرمز لمرور ثمانية وأربعين عاماً على اتحاد دولة الإمارات بفضل جهود الآباء المؤسسين وعلى رأسهم باني نهضة وحضارة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير قيادتنا الرشيدة على نهج التطوير والتحسين لإسعاد المجتمع، ودولتنا الغالية تنعم بالأمن والأمان.

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