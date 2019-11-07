«الاستمطار» يلتقي طلبة الإمارات في سيؤول

سيؤول (الاتحاد) زار فريق عمل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار سفارة الدولة في سيؤول، حيث التقى راشد الشامسي، نائب رئيس بعثة الدولة، وعدداً من الطلبة الإماراتيين الدارسين، على هامش ورشة عمل دولية حول تعديل الطقس.

وقالت علياء المزروعي، مدير البرنامج: أتيحت لنا الفرصة للتعريف بالبرنامج، حيث تعد مشاركة ودعم سفارات الدولة والطلبة الإماراتيين الدارسين في الخارج عنصراً مهماً للتعريف به وبأهميته ودوره المحوري.

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