32000 علم وآلاف التشكيلات الضوئية تزيّن أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية أبوظبي أكثر من 55%، من أعمال الزينة، استعداداً للاحتفال باليوم الوطني 48، والتي تشمل تركيب أكثر من 32 ألف علم، وغيرها من مظاهر الزينة والفرحة بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.

وقالت البلدية في بيان صحفي أمس، إنه في إطار استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 48 فقد شارفت بلدية مدينة أبوظبي على الانتهاء من تزيين العاصمة وضواحيها بآلاف الأعلام والتشكيلات الهندسية الضوئية من الأنوار والعبارات التي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة، وتعلي من معاني اليوم المجيد الذي توحد فيه شعب الإمارات، وأرسى أعظم وأنجح تجربة وحدوية في العالم العربي، وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى تركيب أكثر من 32 ألف علم.

وأشارت البلدية أنها أتمت تركيب الزينة داخل أبوظبي، مثل كورنيش العاصمة، وكذلك خارج أبوظبي في عدد من الضواحي منها مدينة محمد بن زايد، شخبوط، خليفة، الشهامة القديمة والجديدة، الوثبة، السمحة الجديدة والقديمة، المفرق، وبني ياس. وتتوقع البلدية إنجاز مشروع زينة اليوم الوطني 100% قبل تاريخ 20/‏‏11/‏‏2019.

وقد حرصت البلدية على تضمين الأشكال الهندسية الضوئية عبارات تعكس مكانة اليوم الوطني لدى كل مواطن ومقيم، وتعبر عن الفرحة والفخر بهذه المناسبة الغالية، ومن هذه العبارات على سبيل المثال «أنا إماراتي - عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا - وطن الأمان - شهداؤنا رمز عزتنا - عاش العلم يا إماراتنا».

وتضمنت أعمال الزينة الضوئية تركيب أشكال هندسية مستمدة من وحي المناسبة الوطنية ومعبرة عن ابتهاج المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة الغالية، وفي الوقت ذاته لإضفاء منظر جمالي يعكس على المدينة وضواحيها تألقاً وجمالاً أخاذاً بهذه المناسبة الغالية.