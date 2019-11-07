خدمة صرف دفعات المشاريع العقارية بأبوظبي رقمية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ورشة حول إطلاق خدمة صرف الدفعات على المنصة الذكية، والتي يتم من خلالها اعتماد صرف دفعات المشاريع العقارية على المنصة الذكية خلال يوم عمل واحد دون حاجة المطور إلى زيارة البلدية وتقديم الطلب، ما يعكس الشفافية، ويسهل رحلة المطور والمستثمر، ويعزز استقرار ونمو القطاع العقاري في أبوظبي، ويتماشى مع تطوير وتنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، وفقاً لرؤية (غداً 21).

وأكدت البلدية أن خدمة صرف الدفعات رقمياً تعد الأولى على المستوى الإقليمي، وحلقة من سلسلة تطور مشروع التحول الرقمي للخدمات في البلدية والذي انعكس إيجابياً على مستوى الخدمات ورفع مستوى رضا المتعاملين والشركاء.

وأوضحت الورشة أن هذه الخدمة تعد إحدى مخرجات اتفاقية التعاون بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات وشركائها من القطاع الخاص، حيث تم صرف أكثر من 100 دفعة مدعمة بتقارير هندسية شاملة توضح نسب إنجاز المشاريع العقارية، كما‏ تم صرف ما يقارب ملياري درهم من حسابات الضمان بغرض إنشاء المشاريع العقارية المسجلة خلال 2019، بالإضافة إلى إصدار تقارير إكمال المشروع لشرط إعفاءات من فتح حساب الضمان، الأمر الذي يساعد على بناء قاعدة بيانات متميزة لحصر وتعزيز الشفافية للمستثمرين في إمارة أبوظبي وفقاً لرؤية (غداً 21) من خلال تقرير مفصل ومصور لنسب إنجاز المشاريع الفعلية.

وأفادت بأن عدد المشاريع العقارية التطويرية المسجلة (جديدة/‏ قائمة) بلغت 114 مشروعاً، مما يعكس الشفافية والاستثمار لكل من شركاء القطاع العقاري من مطورين ومقاولين واستشاريين ومستثمرين، ويساهم في بناء قاعدة بيانات لنسب إنجاز المشاريع على الخريطة، وتعزيز الشفافية للمستثمرين من خلال الاطلاع على نسب الإنجاز الفعلية وحالة المشاريع.