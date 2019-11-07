«أبوظبي للتنمية»: استراتيجية ثابتة لتحقيق التنمية الاقتصادية محلياً

أبوظبي (الاتحاد)

نظم صندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع جامعة أبوظبي محاضرة تعريفية عن دور الصندوق التنموي وجهوده في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة داخل دولة الإمارات وفي الدول النامية.

وتناولت المحاضرة التي قدمتها فاطمة محمد البلوشي مستشار إعلامي في صندوق أبوظبي للتنمية وحضرها عدد من أعضاء هيئة التدريسية في الجامعة، ومجموعة من الطلبة من مختلف التخصصات مراحل عمل الصندوق ونشاطه وإنجازاته التنموية.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «تأتي سلسلة الندوات التي يقدمها الصندوق لمختلف شرائح المجتمع في دولة الإمارات في إطار حرصه على إبراز الدور الريادي الذي يضطلع به الصندوق في مساعدة الدول النامية، وتمكينها من تجاوز التحديات التنموية، إضافة إلى دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة داخل دولة الإمارات».

وأضاف: إن التواصل مع الطلبة يشكل محوراً مهماً في علاقة الصندوق مع كافة فئات المجتمع، لا سيما وأن الطلبة هم البناء الأساسي في مسيرة التنمية وتحقيق الإنجازات التي أصبحنا نفتخر بها، مشيراً إلى أهمية توفير كافة أشكال الدعم لأجيال المستقبل والعمل على تأهيلهم، وتحفيز الإبداع والابتكار والريادة لديهم لتحقيق طموحات وطنهم.

من جانبه، رحب الدكتور حازم المراشدة، رئيس قسم المحاسبة والمالية في جامعة أبوظبي بوفد صندوق أبوظبي للتنمية، وأشاد بالدور الريادي الفعال الذي يقوم به الصندوق في مجال المساعدات التنموية على المستويين الإقليمي والعالمي والأهمية التي يوليها لتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد الدكتور المراشدة، أهمية تفعيل العديد من أوجه التعاون المشترك بين جامعة أبوظبي، وصندوق أبوظبي للتنمية في مختلف المجالات.

من جانبها، تناولت فاطمة محمد البلوشي أهم المرتكزات التي يستند إليها صندوق أبوظبي للتنمية في عمله ونشاطه التنموي، مشيرةً إلى أن الصندوق يتبنى استراتيجيات وسياسات واضحة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية، محلياً وعالمياً، وذلك بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.