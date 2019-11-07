«أبوظبي المهني»: التوطين أولوية

أبوظبي (الاتحاد) أكد معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني أن خطط التوطين في مقدمة أولويات المركز، وذلك خلال ملتقى الشركاء الاستراتيجيين الثالث لعام 2019 الذي تم تنظيمه تحت شعار «التعليم المهني وخطط التوطين» بحضور مديري الجهات والشركات ومسؤولي التوظيف لدى المؤسسات الحكومية والخاصة وعدد من مؤثري منصات التواصل الاجتماعي بفندق هيلتون كابيتال جراند أبوظبي.

وأشار الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام المعهد إلى جهود خلق قنوات تواصل مباشرة بين مؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل تسهم في تسريع الوصول إلى آليات تعاون مشتركة داعمة لخطط التوطين والخروج بنتائج وتوصيات تحقق الأهداف المرجوة في توفير فرص العمل المناسبة لأبناء الوطن في الجهات والشركات الحكومية والقطاع الخاص.

وأضاف: « يعمل المعهد على تحقيق تطوير حقيقي وملموس في مخرجات قطاع التعليم المهني، والتقني، والفني عبر بناء استراتيجية توطين متكاملة ووضع خطط تفصيلية بعيدة المدى وتقييمها وتطويرها لضمات تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل».

وفي كلمتها أمام الملتقى أكدت أمل المسافري، مستشارة في تنمية رأس المال البشري وبرامج التوطين، أهمية التعليم المهني في دعم توطين قطاع الطيران وتوطين الوظائف كونها أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 .

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