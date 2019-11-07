جامعة خليفة الأولى على مستوى الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، المركز الأول على مستوى جامعات الدولة في تصنيف العام 2020، والذي شمل أفضل الجامعات العالمية، الأمر الذي يؤكد المكانة التي تتمتع بها جامعة خليفة على خريطة البحوث العالمية، وذلك حسب تصنيفات مؤسسة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت»، العالمية لتصنيفات المؤسسات التعليمية.

وضم تصنيف المؤسسة في نسخته الجديدة في التقييم الشامل للجامعات البحثية العالمية 1500 جامعة من 81 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث ركزت التصنيفات على البحوث الأكاديمية والسمعة البحثية.

وحققت جامعة خليفة المركز الأول، متقدمة على الجامعات الأخرى في الدولة وبشكل خاص في فئات «سمعة البحوث الإقليمية»، والذي يعكس حصيلة آخر خمس سنوات لاستطلاع السمعة الأكاديمية لأفضل الجامعات الإقليمية في مجال البحوث، كما احتلت المركز 22 عن فئة «التعاون الدولي» والذي يشير إلى نسبة مجموعة الأوراق البحثية الصادرة عن الجامعة، والتي كُتبت بالتعاون مع باحثين دوليين، والذي بدوره يمثل مقياساً آخر لجودة هذه الأوراق. وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «تؤكد تصنيفات مؤسسة يو إس نيوز لأفضل الجامعات العالمية للعام 2020 مرة أخرى على المكانة الريادية التي تحظى بها جامعة خليفة كمؤسسة للتعليم العالي، تتمتع ببحوث علمية عالمية المستوى ذات جودة.

وتعكس هذه التصنيفات الخبرات العلمية التي يتميز بها أعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة والتعاونات البحثية مع أفضل المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، والتي تعزز مفهوم الاستكشاف العلمي في المجالات الاستراتيجية.

نأمل بأن تكون هذه التصنيفات مصدر إلهام لنا في مجال توسيع النطاق البحثي، كون أن جامعة خليفة ومنذ تأسيسها ارتأت أن تكون مؤسسة أكاديمية بحثية».

وجاءت جامعة خليفة في المركز 114 عالمياً، وذلك حسب تصنيفات مؤسسة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» لأفضل الجامعات العالمية للعام 2020 في مجال «الهندسة»، وفي المركز 123 في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

وبشكل عام، فقد حلت جامعة خليفة في المرتبة 651 عالمياً في القائمة التي تضم 1500 من أفضل وأعرق الجامعات في العالم.