جامعة زايد تستضيف «بلونوتس» لتحسين جودة التعليم

دبي (الاتحاد) استضافت جامعة زايد أمس في مركز المؤتمرات بفرعها بدبي، المؤتمر الإقليمي السنوي الخامس «بلونوتس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019»، الذي بحث على مدار جلسات متلاحقة، سبل تعزيز الارتباط بين خبراء التعلم والتطوير، وتوسيع شبكة تواصلهم بهدف العمل على تطوير وصياغة مستقبل التعليم على المستويين الإقليمي والعالمي.

وافتتح المؤتمر كل من الدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، وكايت ستاركي مستشارة وكبيرة مفوضي التجارة بالقنصلية الكندية بدبي، بحضور د ميثاء عبيد آل علي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بجامعة زايد، وسامر جعفر المدير العام لشركة «إكسبلورانس».

وجمع المؤتمر أكثر من 150 خبيراً ناقشوا عبر 20 جلسة حوارية وورشة عمل، سبل تطوير وتحسين العملية التعليمية.

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