ورش توعوية في إكسبو أصحاب الهمم

دبي(الاتحاد) قدمت شرطة دبي مجموعة من ورش العمل لطلبة المدارس، وطلبة مراكز أصحاب الهمم، ممن زاروا منصة شرطة دبي، واطلعوا على الخدمات التي تقدمها الشرطة من أجل تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وذلك ضمن مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت فاطمة أحمد بوحجير، عضو مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، إن الورش استهدفت طلبة 20 مدرسة و4 مراكز خاصة بأصحاب الهمم، ممن زاروا منصة شرطة دبي وتضمنت الفعاليات تقديم شرح لهم حول الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي، وتوعيتهم بالاتصال على الرقم 999 في حال تعرضهم لحالة طارئة، والاتصال على الرقم 901 في الحالات غير الطارئة.

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