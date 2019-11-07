الامارات | إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، وفقاً لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المجلس عن عميق ثقته بالقيادة الرشيدة لصاحب السموّ رئيس الدولة، داعياً المولى، عز وجلّ، أن يحفظ سموّه، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة، على النهج الذي يعزّز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته، ويحقق طموحات شعبه الكريم.

صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد انتُخب رئيساً للدولة من قِبَل المجلس الأعلى للاتحاد في الثالث من نوفمبر عام 2004. ورافق سموّه باني نهضة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مرحلة التأسيس، في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، قبل أن يتسلم قيادة الدولة بعد وفاة القائد المؤسِّس، وقاد الدولة نحو مرحلة الإنجازات التي أسهمت في تمكين المواطن الإماراتي، وازدهار دولة الإمارات وتألقها محلياً وعالمياً.