اللجنة القنصلية الإماراتية الكويتية تعقد دورتها الثالثة في أبوظبي

أبوظبي (وام) استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في ديوانها العام بالعاصمة أبوظبي، أعمال اللجنة القنصلية الثالثة الإماراتية - الكويتية.

وترأس جانب الدولة، الدكتور خالد المزروعي الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حين ترأس الجانب الكويتي الوزير المفوض سامي عبد العزيز الحمد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وبحضور المستشار صباح الصباح مستشار لدى السفارة الكويتية في الإمارات.

وضم وفد دولة الإمارات ممثلين عن وزارة الداخلية، والإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة العدل.

ونقل المزروعي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وتمنياتهما للاجتماع بالنجاح والتوفيق، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في الدولتين الشقيقتين.

وأكد مساعد وكيل الوزارة للشؤون القنصلية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت تربطهما علاقات قويّة وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق ومبنية على العديد من المصالح المشتركة، وأن الجانب القنصلي يعد جزءاً مهماً في دفع العلاقات الثنائية، حيث إنه يلامس متطلبات وتوقعات مواطني الدولتين الشقيقتين، معرباً عن أمله في التوصل لمبادرات قنصلية جديدة تساهم في تعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والكويت.

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