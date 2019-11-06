محمد بن زايد: جهود كبيرة للسعودية في توحيد الصف اليمني

الرياض (وام) شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس، مراسم توقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الشقيقة المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى (اتفاق الرياض).. تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية».

كما شهد الاتفاق - الذي وقعه الجانبان في الديوان الملكي السعودي في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية - سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

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