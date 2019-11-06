محمد بن راشد يبحث مع رئيس بيلاروسيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل أمس، فخامة ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الذي يزور البلاد حالياً.

وتبادل سموه مع الضيف، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، الحديث حول سبل تعزيز التعاون، وتوسيع آفاق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبيلاروسيا، خاصة في قطاع الاستثمارات.

وأعرب رئيس بيلاروسيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، والاطلاع عن قرب على المنجزات الحضارية التي حققتها الدولة على مختلف المستويات، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً عمق علاقات الصداقة التي تربط بلاده مع دولة الإمارات على المستويين الرسمي والشعبي. حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأحمد محمد منقوش الطنيجي، سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا، وأندري لوتشينوك سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة. وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مأدبة غداء، تكريماً للرئيس الضيف حضرها عدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، من مدنيين وعسكريين والوفد المرافق للرئيس الضيف.