هزاع بن زايد: مبارك للإمارات إعادة انتخاب خليفة بن زايد لولاية رئاسية جديدة

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لدولة الإمارات العربية المتحدة إعادة انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات.

وكتب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في حسابه على موقع "تويتر"، "مع أخيه الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وإخوانه حكام الإمارات وبعزيمة كل إماراتي وإماراتية، تتجدد المسيرة النهضوية وتمضي الإمارات واثقة نحو المستقبل الزاهي".

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